Trend positivo rispetto al dato regionale che si attesta al 13,23%. Spicca Taverna con una affluenza al 25,36% seguita da Montepaone che si attesta poco oltre il 20% e Montauro al 18,50%. I numeri più bassi si registrano a Gizzeria dove ha votato 8,7% degli aventi diritto

Diffusi i primi dati sulle elezioni comunali in Calabria. Alle ore 12 del 24 maggio ha votato nei 79 comuni chiamati al voto il 13,23% degli aventi diritto. Il dato è in linea, anzi leggermente in crescita, con quanti andarono alle urne l’ultima volta nei territori dove si rinnova il consiglio comunale e si elegge il sindaco. L’ultima volta, infatti, l’affluenza si attestò al 13,12% al primo rilevamento. Trend leggermente positivo per la provincia di Catanzaro: nei 16 comuni chiamati al voto la percentuale dei votanti è del 14,85%. Nel dettaglio, spicca Taverna con una affluenza al 25,36% seguita da Montepaone che si attesta poco oltre il 20% e Montauro al 18,50%. I numeri più bassi si registrano a Gizzeria dove ha votato 8,7% degli aventi diritto.