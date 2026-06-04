L'annuncio ufficiale è atteso sabato a Viareggio. Tra i parlamentari coinvolti anche Bof, Bergamini e Pierro, mentre resta ancora in sospeso la posizione del vicentino Erik Pretto

A fare da apripista potrebbe essere il deputato calabrese Domenico Furgiuele, parlamentare di Lamezia Terme e tra i volti più radicati della Lega nel Mezzogiorno. Il suo nome figura infatti tra quelli destinati a rafforzare la componente parlamentare riconducibile al generale Roberto Vannacci alla Camera. L'annuncio ufficiale è atteso per sabato alle 11.30 a Viareggio, in occasione di un appuntamento politico che potrebbe segnare un ulteriore passo nella strutturazione dell'area vannacciana all'interno del centrodestra.

Secondo quanto viene confermato da fonti qualificate di Futuro Nazionale all'AGI, oltre a Furgiuele sarebbero pronti ad aderire anche altri tre deputati. Si tratta del leghista Gianangelo Bof e degli ex esponenti del Carroccio Davide Bergamini e Attilio Pierro, entrambi passati a Forza Italia nel corso dell'attuale legislatura. Un innesto che consentirebbe alla componente di aumentare ulteriormente il proprio peso numerico e politico a Montecitorio.

L'operazione si inserisce nel percorso di consolidamento dell'area che fa riferimento a Vannacci, protagonista negli ultimi mesi di una crescente attività politica e organizzativa. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire una presenza sempre più strutturata all'interno del Parlamento, capace di raccogliere consensi trasversali provenienti da diverse esperienze del centrodestra.

Resta invece ancora in sospeso la posizione del deputato vicentino Erik Pretto. L'ex leghista, che ha recentemente lasciato il partito guidato da Matteo Salvini, sarebbe orientato verso un approdo in Forza Italia. Tuttavia, secondo quanto filtra, la trattativa non sarebbe ancora conclusa e mancherebbero alcuni passaggi prima di poter considerare definito il suo ingresso tra gli azzurri.