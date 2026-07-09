Sabato 11 luglio 2026, presso il T Hotel di Lamezia Terme, si terrà un appuntamento politico promosso da Futuro Nazionale alla presenza di Rossano Sasso, responsabile nazionale per il Sud del movimento, gli onorevoli Antonio Maria Rinaldi e Domenico Furgiuele, che sarà presentato ufficialmente come responsabile regionale di Futuro Nazionale in Calabria.



«L’iniziativa – si legge in una nota stampa - sarà un’occasione di confronto sui principali temi politici e amministrativi che interessano il territorio e il Paese, nonché sul percorso di radicamento che Futuro Nazionale sta portando avanti in Calabria.



L’assemblea, in programma alle ore 18:00, sarà anticipata dalla conferenza stampa di presentazione del gruppo consiliare di Futuro Nazionale della città di Lamezia Terme, la terza città della Calabria. Saranno presentati il capogruppo Massimo Cristiano, il consigliere comunale Carmine Villella e l’assessore Donatella Amicarelli, protagonisti della nascita della prima rappresentanza istituzionale del movimento in Calabria».



La conferenza stampa «rappresenterà un momento di confronto con gli organi di informazione e con la cittadinanza per illustrare l’attività amministrativa svolta e le prospettive politiche del progetto Futuro Nazionale sul territorio lametino e calabrese», conclude il comunicato.