Il segretario regionale Pignataro esprime solidarietà ai «compagni dell’Unione Giovani Sinistra» e dichiara: «Continueremo a portare avanti le nostre idee e le nostre battaglie con determinazione»

«Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai due compagni dell’Unione Giovani di Sinistra che questa mattina, durante una manifestazione studentesca a Lamezia Terme, hanno subito un’intimidazione da parte di un gruppo neofascista. Quanto accaduto è un fatto grave. Non è accettabile subire minacce o intimidazioni per aver scelto di partecipare a una manifestazione, esprimere le proprie idee e impegnarsi politicamente». È quanto dichiara Fernando Pignataro, segretario regionale di Sinistra Italiana – Avs Calabria, esprimendo vicinanza ai due giovani coinvolti nell’episodio.

«A loro va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza, insieme all’incoraggiamento a proseguire con ancora più determinazione il proprio impegno politico e sociale. Non possiamo accettare che la paura e le intimidazioni diventino strumenti per mettere a tacere chi lotta per i propri ideali».

Pignataro richiama quindi i principi democratici e i valori dell’antifascismo: «La libertà di espressione, il diritto a manifestare e i valori dell’antifascismo sono principi fondamentali della nostra democrazia, da difendere ogni giorno».

«Continueremo a essere al fianco delle studentesse e degli studenti, a difendere gli spazi di partecipazione democratica e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione. Risponderemo con la partecipazione e l’impegno collettivo».

La nota si conclude con un messaggio di fermezza: «Non ci faremo intimidire da nessun tentativo di prevaricazione e da nessuna provocazione. Continueremo a portare avanti le nostre idee e le nostre battaglie con determinazione, nelle scuole, nelle piazze e nei territori».