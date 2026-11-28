Riceviamo&Pubblichiamo la riflessione dell'assessore alla Politiche sociali del Comune di Catanzaro, Nunzio Belcaro.

C'è una cattiva abitudine che si sta consolidando nel racconto pubblico del disagio sociale e sulla quale, da assessore alle Politiche sociali, avverto il dovere di intervenire.

È quella di ricondurre sistematicamente ogni situazione di fragilità, ogni storia di marginalità che si manifesta per le strade della nostra città, a una presunta omissione dei servizi sociali. Lo si fa spesso senza conoscere la storia delle persone, senza avere cognizione degli interventi già posti in essere, senza alcuna conoscenza degli strumenti giuridici e amministrativi di cui dispongono i Comuni.

In questi mesi ho avuto modo di conoscere più da vicino il lavoro straordinario dei nostri assistenti sociali e delle équipe multidisciplinari, all'interno delle quali operano psicologi ed educatori professionali. Professionalità differenti che concorrono alla costruzione di percorsi individualizzati, mettendo a disposizione competenze e sensibilità diverse.

Ho imparato quanto sia complicato entrare nelle vite delle persone, costruire un rapporto di fiducia con chi ha smarrito ogni fiducia nelle istituzioni, ricomporre rapporti familiari compromessi da decenni, trovare soluzioni all'interno di vicende umane che hanno una complessità talvolta persino difficile da immaginare.

E ho imparato quanto sia ingeneroso giudicare quel lavoro dall'esterno, sulla base di ciò che appare.

Una persona che continua a vivere per strada non è necessariamente una persona di cui nessuno si è occupato. Esistono proposte di accoglienza che non vengono accettate, percorsi che si interrompono, esigenze legittime alle quali non è possibile dare una risposta immediata. Esiste, soprattutto, un principio di autodeterminazione della persona che nessun assistente sociale, nessun assessore, può arbitrariamente comprimere.

I servizi sociali non hanno il potere di prelevare una persona dalla strada e condurla contro la sua volontà all'interno di una struttura di accoglienza. Né possono assegnare discrezionalmente un'abitazione, prescindendo dalle procedure previste dalla legge e dai diritti di tutte le altre persone che vivono una condizione di bisogno abitativo.

Il lavoro dei nostri professionisti consiste anche nel continuare a cercare una soluzione quando quella proposta non viene condivisa dalla persona. E questo può richiedere settimane, mesi, talvolta anni.

C'è poi un aspetto che chi si occupa di informazione dovrebbe avere ben presente. Gli assistenti sociali sono tenuti al segreto professionale. Non possono esibire pubblicamente le storie delle persone per dimostrare la bontà del proprio operato. Non possono raccontare il contenuto dei colloqui, le vicende familiari, le ragioni di determinati rifiuti. Non possono difendersi da una ricostruzione parziale dei fatti mettendo in piazza la vita di un essere umano. Ed è giusto che sia così.

Trovo profondamente scorretto che questa impossibilità di replicare nel merito finisca per esporli continuamente al pubblico biasimo.

Siamo in un Paese nel quale gli operatori dei servizi sociali sono spesso gli ultimi, e in alcuni contesti gli unici, rappresentanti dello Stato a entrare in contatto con le vite più difficili. Sono loro a misurarsi quotidianamente con le conseguenze di decenni di politiche abitative insufficienti, con le carenze del sistema sanitario, con la solitudine degli anziani, con le nuove povertà, con il progressivo impoverimento delle reti familiari e comunitarie.

A loro chiediamo di tenere insieme ciò che pezzi interi delle nostre istituzioni non riescono più a tenere insieme.

Eppure bastano pochi minuti di un servizio giornalistico, costruito senza un'adeguata conoscenza dei fatti, per mettere all'indice il lavoro di intere équipe, vanificare mesi di paziente costruzione di rapporti fiduciari e alimentare nell'opinione pubblica la convinzione che dietro ogni situazione di marginalità ci sia l'indifferenza di chi avrebbe il compito di occuparsene.

È un modo di fare informazione che ritengo culturalmente e socialmente irresponsabile. La spettacolarizzazione della sofferenza, la ricerca sistematica dell'indignazione, la semplificazione di vicende umane estremamente complesse stanno diventando una modalità ordinaria di racconto del disagio sociale.

Non credo che qualche commento o qualche condivisione in più sui social valga il sacrificio della dignità delle persone o della reputazione di chi lavora per aiutarle.

Ai nostri assistenti sociali, ai nostri psicologi, ai nostri educatori voglio esprimere pubblicamente la mia gratitudine e la mia vicinanza. Conosco la serietà con cui svolgono il loro lavoro, la dedizione con cui affrontano situazioni che difficilmente si riesce a lasciare fuori dalla propria vita una volta terminato l'orario d'ufficio.

Hanno diritto a lavorare con serenità. E garantire loro questa serenità è anche una mia responsabilità politica.

Perché indebolire la credibilità dei servizi sociali, alimentare la diffidenza nei confronti di chi vi lavora, significa in ultima analisi indebolire uno dei pochi presìdi pubblici cui le persone più fragili possono ancora rivolgersi.