È stato eseguito il collaudo delle opere di messa in sicurezza realizzate dalla Provincia di Catanzaro lungo la Strada Provinciale 137, al km 1+000, nel territorio comunale di Badolato. Un passaggio fondamentale che conclude l'iter tecnico dell'intervento e consente di restituire piena fruibilità a un'arteria strategica per il territorio.

L'opera assume un valore che va oltre il semplice ripristino della viabilità: la S.P. 137 rappresenta infatti uno dei principali collegamenti con Badolato, tra i borghi più rilevanti e apprezzati della Calabria, meta di visitatori e punto di riferimento per residenti, attività economiche e servizi.

L'intervento è stato progettato e realizzato per risanare e mettere in sicurezza il tratto stradale interessato da criticità, attraverso la costruzione di una solida opera di sostegno capace di garantire la stabilità della carreggiata e del versante. In particolare, sono stati realizzati una paratia di pali in calcestruzzo armato ancorata mediante un sistema di tiranti, un cordolo di coronamento e un nuovo parapetto di protezione, opere che assicurano un significativo incremento dei livelli di sicurezza e durabilità dell'infrastruttura.

Con il completamento del collaudo, la Provincia di Catanzaro conferma il proprio impegno nella tutela della rete viaria provinciale e nella realizzazione di lavori che contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione, la continuità dei collegamenti e l'accessibilità delle aree interne. Un investimento che rafforza il diritto alla mobilità dei cittadini e valorizza un territorio di straordinario pregio storico, culturale e paesaggistico come quello di Badolato.