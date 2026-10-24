«Gli anni che sono trascorsi ci consegnano una città ferita e che ha sfiducia nella politica»

Si è tenuto nella giornata del 23 ottobre, presso un noto locale del quartiere Giovino, un partecipato incontro politico organizzato dal movimento “Noi Amiamo Catanzaro”. Al centro della discussione, il bilancio dell'attività svolta dal movimento dal 2022 a oggi e un’analisi approfondita sui quattro anni e mezzo di guida amministrativa di centro-sinistra nel capoluogo di regione.

A tracciare la linea politica è stato il coordinatore cittadino del movimento, l’avvocato Danilo Russo, che non ha risparmiato stoccate nei confronti dell'attuale gestione cittadina: «Gli anni che sono trascorsi ci consegnano una città ferita e che ha sfiducia nella politica. Questo è il momento di cambiare e riempire l’azione amministrativa di competenze e qualità», ha dichiarato Russo nel suo intervento davanti alla platea.



Verso le prossime amministrative



Nel corso del dibattito, il clima si è scaldato in vista dei prossimi appuntamenti elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Catanzaro. Molti membri ed esponenti del movimento hanno manifestato apertamente la volontà di scendere in campo e candidarsi alle prossime elezioni amministrative, confermando la volontà di “Noi Amiamo Catanzaro” di ritagliarsi un ruolo di primo piano nella futura competizione elettorale, affiancando i propri candidati ad una lista che possa condividere gli intenti del movimento. Significativa anche la presenza in sala di diversi ex amministratori del Capoluogo e di figure politiche del territorio, tra cui il coordinatore cittadino del partito Base Popolare, Emilio Miriello, a testimonianza di un dialogo aperto tra le forze politiche locali in vista delle prossime sfide amministrative.