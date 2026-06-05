«L'approvazione della delibera per il completamento delle opere interne del Porto di Catanzaro rappresenta una notizia di straordinaria importanza per il presente e il futuro della nostra città». Lo afferma il consigliere comunale del Gruppo Misto Fabio Celia, che esprime il proprio apprezzamento nei confronti del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giuseppina Iemma per il lavoro svolto su una delle opere più attese e strategiche per il territorio.

«Desidero rivolgere il mio plauso all'assessore Iemma che, con determinazione, competenza e costanza amministrativa, ha saputo portare avanti un progetto fondamentale per Catanzaro. Il completamento del Porto rappresenta una svolta storica, attesa da oltre settant'anni, e può diventare il vero motore di sviluppo del quartiere marinaro, dell'intera città e dell'area vasta della Calabria centrale.

Parliamo di un'infrastruttura capace di generare opportunità per la pesca, la nautica, il turismo e tutte le attività legate all'economia del mare, contribuendo alla crescita economica e occupazionale del territorio. Si tratta di uno dei progetti più importanti messi in campo negli ultimi anni e che oggi, grazie a un lavoro amministrativo serio e concreto, compie un passo decisivo verso la sua piena realizzazione.

In un contesto amministrativo che spesso fatica a trasmettere dinamismo e capacità realizzativa, l'assessore Giuseppina Iemma dimostra quotidianamente come l'impegno, la dedizione e la determinazione possano fare la differenza. Il suo lavoro rappresenta un valore aggiunto per l'intera amministrazione comunale e contribuisce a rafforzarne credibilità e autorevolezza agli occhi dei cittadini.

I risultati raggiunti testimoniano una capacità amministrativa concreta e una visione chiara degli obiettivi da perseguire. Per questo ritengo che Giuseppina Iemma sia oggi una delle figure più operative, affidabili e incisive dell'Amministrazione Fiorita, capace di trasformare gli impegni assunti in risultati tangibili per la città.

A lei rivolgo il mio sincero ringraziamento e il mio apprezzamento per il lavoro svolto nell'interesse della comunità catanzarese e per aver contribuito in modo determinante a far avanzare un'opera strategica che segnerà il futuro di Catanzaro».