Secondo il consigliere comunale, il caso rappresenterebbe «l’ennesima dimostrazione della carnevalesca gestione del Settore Ambiente a guida Partito Democratico»
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La manutenzione del verde urbano torna al centro delle polemiche a Catanzaro. A puntare il dito contro l’amministrazione comunale è il consigliere Stefano Veraldi, che interviene sulla situazione di via Stretto Cappuccini e denuncia quelle che definisce carenze nella gestione del settore Ambiente.
Secondo Veraldi, il caso rappresenterebbe «l’ennesima dimostrazione della carnevalesca gestione del Settore Ambiente a guida Partito Democratico». Il consigliere contesta in particolare l’inefficacia della programmazione e degli interventi di manutenzione del verde, sostenendo che la situazione sia ormai diventata «emergenza».
Nel mirino finisce anche il sindaco, accusato da Veraldi di non aver dato risposte alle sollecitazioni provenienti dai consiglieri comunali e dai cittadini e di non aver mantenuto alcune delle promesse annunciate.
«Una città allo sbando», sostiene il consigliere, che conclude il suo intervento con un duro «Vergogna».