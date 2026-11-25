«Chiedere aiuto non è mai un segno di debolezza, ma un atto di consapevolezza e di forza. A ogni donna che oggi vive nella paura, nell’isolamento o nel ricatto silenzioso vogliamo dire con voce ferma: non sei sola. Il coraggio di denunciare e di rialzarsi non può mai essere lasciato sulle spalle delle sole vittime; è responsabilità collettiva delle istituzioni trasformare quel coraggio in protezione reale, in una casa sicura, in un lavoro e in una vita nuova, 365 giorni l’anno. Perché la violenza non comincia quasi mai con un’aggressione fisica, ma con segnali che non dobbiamo mai normalizzare: la gelosia non è amore, il possesso non è protezione e il controllo non è attenzione».

Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare, Inclusione Sociale, Sussidiarietà e Pari Opportunità, Pasqualina Straface, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Con la Legge regionale n. 34 del 2025 e il Piano Triennale Regionale 2026–2028 (approvato con DGR n. 96 del 5 marzo 2026), la Regione Calabria ha superato la logica della sola emergenza per costruire un sistema strutturale e continuo, sostenuto dal Tavolo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e dal rafforzamento delle reti territoriali negli Ambiti Territoriali Sociali, mobilitando complessivamente oltre 5,4 milioni di euro tra risorse regionali, ministeriali e comunitarie lungo tre direttrici: prevenzione, protezione e autonomia.

«La battaglia più decisiva – sottolinea Straface – si combatte tra i banchi di scuola, educando i nostri ragazzi al rispetto e a relazioni sane. Grazie all’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale diretto da Loredana Giannicola, stiamo per portare nelle scuole secondarie di secondo grado percorsi strutturati nell’ambito dell’educazione civica in cui le operatrici specializzate dei Centri Antiviolenza affiancano i docenti, aiutando gli studenti a riconoscere le spie di una relazione abusante e a conoscere i presìdi territoriali insieme al numero nazionale gratuito 1522. Un percorso arricchito dal corto didattico “Quel ballo lì”, realizzato in collaborazione con la Calabria Film Commission, e dalla forza delle testimonianze di chi ha saputo trasformare il dolore in rinascita».

Sul fronte dei presìdi territoriali, accanto ai 350.000 euro di risorse regionali (annualità 2025) destinati al potenziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio già autorizzati, sono in fase di approvazione le graduatorie per l’apertura di 7 nuovi Centri Antiviolenza (finanziati con 350.000 euro di fondi ministeriali) per colmare i vuoti delle aree più interne e sguarnite della Calabria: tra i nuovi presìdi che verranno realizzati figurano anche quelli di Cassano all’Ionio e Trebisacce, mentre prosegue l’iter per nuove Case Rifugio. Parallelamente, sono già operativi i progetti finanziati con 350.000 euro di risorse regionali (annualità 2026) rivolti ai minori vittime di violenza assistita, perché i bambini e i ragazzi che assistono alla violenza tra le mura domestiche sono vittime a tutti gli effetti e vanno riconosciuti e protetti per primi.

Sul versante sanitario, fortemente voluta dal presidente Roberto Occhiuto e proposta congiuntamente dall’Assessorato al Welfare e dall’Assessorato alla Salute, la Giunta regionale dà attuazione all’articolo 13 della Legge regionale n. 34 del 30 giugno 2025 approvando l’Atto di indirizzo per l’organizzazione e il funzionamento della Rete regionale Codice Rosa, un modello integrato, unitario e omogeneo di accoglienza, assistenza e presa in carico per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, inclusi coloro che subiscono violenza assistita.

Il nuovo modello individua nel Pronto Soccorso lo snodo primario di emersione e attivazione ospedaliera - garantendo tempestività, ascolto protetto, riservatezza e prevenzione di ogni forma di vittimizzazione secondaria - e si fonda su un approccio multidisciplinare con referenti dedicati in ogni Azienda Sanitaria Provinciale e Azienda Ospedaliera, sulla continuità assistenziale tra presidi ospedalieri e territorio con consultori familiari, servizi sociali, Centri Antiviolenza e Case Rifugio autorizzati, sulla formazione e aggiornamento continuo degli operatori sanitari e sociosanitari e su una governance condivisa, accanto al sostegno ai Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV).

«Senza indipendenza economica e senza una casa sicura – evidenzia l’assessore – la libertà rischia di restare soltanto una parola. Ad oggi sono già 166 le donne prese in carico con l’Avviso “Donne Libere”: un dato che dimostra come la macchina si sia messa in moto sul territorio, ma che per noi è soltanto il punto di partenza di un lavoro che stiamo accompagnando passo dopo passo affinché ogni percorso si traduca in autonomia reale».

I dati del primo monitoraggio sull’Avviso “Donne Libere”, finanziato con 3.486.200 euro sul PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027, restituiscono una fotografia ancora iniziale — legata ai primi report trimestrali pervenuti sui 15 progetti operativi avviati tra marzo e maggio 2026 — ma già indicativa di un percorso che sta prendendo forma: risultano finora 166 donne prese in carico (su 776 previste) e 177 partecipanti complessivi (su 992 previsti).

Nel dettaglio, sono stati avviati 96 progetti personalizzati di empowerment, 84 inserimenti in orientamento sociale, 58 in orientamento al lavoro, 27 percorsi di conciliazione vita-lavoro e 8 sostegni economici diretti, accanto all’assistenza psicologica e legale. Si tratta ancora dei primi passi, compresi i primissimi servizi in uscita - 3 tirocini formativi, 1 borsa lavoro e 3 interventi di sostegno abitativo - destinati a entrare a pieno regime nel corso del 2027, man mano che l’attuazione dei progetti entrerà nel vivo.

A questo impianto si affiancano le risorse del Fondo DPCM 2025 per l’empowerment e il reinserimento socio-lavorativo (452.400 euro), per l’autonomia abitativa (300.000 euro) e per la formazione (125.400 euro), nonché scelte strutturali di equità istituzionale come l’introduzione della Valutazione di Impatto di Genere (VIG) e l’avvio del percorso verso il primo Bilancio di Genere della Regione Calabria.

«Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto per la visione condivisa e il sostegno costante – conclude l’assessore Straface –, e ancora il Dipartimento Welfare e gli uffici regionali, l’Ufficio Scolastico Regionale, le forze dell’ordine, la magistratura, gli Ambiti Territoriali Sociali e le operatrici dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio. La libertà e la dignità delle donne sono la misura della civiltà della nostra terra: continueremo a lavorare ogni giorno, con i fatti e con il cuore, affinché nessuna donna debba più avere paura e possa scegliere autonomamente come vivere la propria vita».