Sanità, enti locali, sicurezza sul lavoro, appalti e lotta al precariato. Sono queste le sfide che attendono Luciano Contartese, eletto nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia con l'84,61% dei consensi dall'assemblea della categoria riunita nel quartiere marinaro del capoluogo.

Componente della segreteria dal 2019, Contartese raccoglie l'eredità di Franco Grillo, sotto la cui guida la categoria ha rafforzato la propria presenza sul territorio e consolidato il progetto dell'Area Vasta, dando continuità a un percorso sindacale che guarda ora alle nuove sfide del lavoro pubblico. L'assemblea, introdotta dal segretario reggente Giovanni Cammuca, si è svolta alla presenza del segretario organizzativo nazionale della Fp Cgil Mauro Puglia, del segretario generale della Fp Cgil Calabria Ferdinando Bruno Schipano, del segretario generale della Cgil Calabria Gianfranco Trotta e del segretario generale della Cgil Area Vasta Enzo Scalese.

Nella relazione programmatica che ha preceduto il voto, Contartese ha tracciato le linee del proprio mandato, indicando come priorità il rafforzamento della rappresentanza nei luoghi di lavoro, a partire dai comparti maggiormente esposti alla precarietà, alle carenze di organico e ai processi di esternalizzazione. Ampio spazio è stato dedicato alla sanità, con particolare attenzione alla crescita del privato accreditato e alla necessità di tutelare lavoratrici e lavoratori attraverso una contrattazione capace di garantire salari e diritti.

Tra i temi affrontati anche le difficoltà degli enti locali, le vertenze del precariato storico, la situazione delle funzioni centrali dello Stato, il rilancio del terzo settore, la legalità negli appalti e la sicurezza sul lavoro, indicata come un diritto irrinunciabile sul quale il sindacato continuerà a mantenere alta l'attenzione. «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza delle difficoltà che attraversano il lavoro pubblico e i servizi essenziali del nostro territorio», ha dichiarato Contartese.

«Raccolgo un'eredità importante, frutto del lavoro svolto in questi anni da Franco Grillo e dall'intero gruppo dirigente della Funzione Pubblica, che ha costruito un'organizzazione radicata e credibile. A noi spetta il compito di consolidare questo patrimonio e renderlo ancora più forte. La nostra organizzazione dovrà essere sempre più presente accanto alle lavoratrici e ai lavoratori, ascoltando i problemi direttamente nei luoghi di lavoro e trasformando le vertenze in iniziative concrete. Nei primi mesi incontrerò delegati e Rsu azienda per azienda, ufficio per ufficio, per costruire una mappa reale delle criticità e definire insieme una linea sindacale sempre più partecipata. Vogliamo una Funzione Pubblica capace di difendere salari, diritti e dignità del lavoro, ma anche di contribuire a migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini.

La tutela di chi lavora e la qualità dei servizi sono due facce della stessa medaglia e rappresentano la nostra priorità». A portare il saluto della segreteria nazionale è stato il segretario organizzativo della Fp Cgil Mauro Puglia, che ha sottolineato il valore della scelta organizzativa dell'Area Vasta e le sfide che attendono la categoria. «Voglio innanzitutto fare i complimenti a Luciano Contartese e a tutto il gruppo dirigente della Fp Cgil Area Vasta», ha affermato Puglia.

«Dal dibattito è emersa un'organizzazione viva, ricca di idee e di competenze, che ha tutte le condizioni per svolgere un ruolo sempre più importante nel territorio. Rivendichiamo con convinzione la scelta dell'Area Vasta: non è soltanto un modello organizzativo, ma una scelta politica che la Federazione nazionale sostiene perché rafforza la capacità di rappresentanza e rende il sindacato più incisivo nel confronto con enti e aziende. Le sfide che abbiamo davanti sono molte, a partire dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego, che devono garantire un reale recupero del potere d'acquisto dei salari.

Allo stesso tempo dovremo continuare a difendere la sanità pubblica, rilanciare i rinnovi della sanità privata e del sociosanitario, contrastare il precariato, promuovere la legalità negli appalti e mettere la sicurezza sul lavoro al centro dell'azione sindacale. Sono battaglie che riguardano l'intera organizzazione e che richiedono una presenza sempre più forte nei territori, accanto alle lavoratrici e ai lavoratori che rappresentiamo».

L'elezione di Contartese apre così una nuova fase per la Funzione Pubblica Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, nel segno della continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni e con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del sindacato nella difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e nella tutela della qualità dei servizi pubblici.