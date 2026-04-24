«Ho inviato una comunicazione formale al sindaco di Soverato, Daniele Vacca, e al presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Riccio, con la richiesta di valutazione, insieme all'intero Consiglio Comunale, la mia proposta di titolare il presidio ospedaliero di Soverato al compianto dottore Pasquale Alcaro e, in caso di parere positivo, di fare propria la richiesta e inoltrarla alla direzione dell'Asp competente». Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci.

Scomparso nel novembre del 2020, Pasquale Alcaro è riconosciuto da tutti come “il pediatra”, «un medico competente e sempre disponibile, innamorato del suo lavoro e della sua città, con cui ha sempre avuto un rapporto straordinario» spiega l’esponente dem. «Sotto la sua sapiente guida è nato il reparto di pediatria nel presidio ospedaliero di Soverato di cui divenne primario, facendolo crescere giorno dopo giorno fino a diventare un'eccellenza sanitaria di fama nazionale.

Ha, inoltre, reso il reparto di pediatria di Soverato un centro specialistico di riferimento per la cura dei pazienti con fibrosi cistica, attirando famiglie da tutta la Calabria. E' stato anche uno dei due padri fondatori della rivista nazionale “Medico e Bambino”, riferimento per tutti i medici pediatri. Ma l'aspetto forse più importante rivestito dal dottor Alcaro è stata la sua predisposizione a trasferire le proprie competenze ed esperienze ai colleghi più giovani.

Era sua abitudine organizzare settimanalmente incontri di formazione e aggiornamento per i medici pediatri di base di tutta la Provincia di Catanzaro. Ha dedicato la sua vita alle cura dei piccoli pazienti sempre con grande professionalità e dedizione. Mi auguro che questa proposta, che era già stata avanzata nell'ultimo periodo della mia sindacatura, incontri il favore di tutta la cittadinanza e dei tanti medici che combattono nel comprensorio, molti dei quali oggi ancora applicano i suoi insegnamenti nella propria attività quotidiana.