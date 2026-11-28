«È necessario fare chiarezza sulle reali intenzioni dell’Azienda sanitaria di Catanzaro e sulle ricadute che le scelte organizzative potrebbero determinare sulla funzionalità dell’ospedale di Soverato: ho già chiesto un incontro alla direttrice generale dell’Azienda, Mariani, per avere chiarimenti sulle indiscrezioni relative al nuovo Atto aziendale e alle prospettive della struttura. Se le ipotesi di ridimensionamento del presidio dovessero trovare conferma, saremmo di fronte a un grave colpo inferto alla sanità pubblica dell’intero comprensorio del basso Ionio».

È quanto dichiara Enzo Bruno, consigliere regionale e capogruppo di Tridico Presidente, esprimendo preoccupazione per le possibili ricadute della riorganizzazione aziendale sulla funzionalità del presidio ospedaliero soveratese.

«Dopo la chiusura dell’ospedale di Chiaravalle e il ridimensionamento di quello di Serra San Bruno, Soverato rappresenta un punto di riferimento strategico per un vasto comprensorio. Una funzione che assume un peso ancora maggiore durante la stagione estiva, quando la vocazione turistica di questo territorio determina un significativo incremento delle presenze. La programmazione sanitaria deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche geografiche, demografiche e socioeconomiche delle comunità alle quali è chiamata a garantire assistenza».

Bruno annuncia che solleciterà l’intervento del presidente della Regione Roberto Occhiuto sui contenuti dell’Atto aziendale, affinché le scelte organizzative siano coerenti con l’effettivo fabbisogno sanitario della popolazione.

«La Calabria ha bisogno di una visione di sistema nella riorganizzazione della rete ospedaliera. Occorre valutare le funzioni dei singoli presìdi nell’ambito di una programmazione complessiva, tenendo conto delle distanze, dell’accessibilità delle strutture e delle esigenze assistenziali dei territori. Intervenire a macchia di leopardo, riducendo servizi e trasferendo personale sulla base di esigenze prevalentemente contabili, rischia di scaricare ancora una volta sui cittadini il peso delle difficoltà della sanità regionale».

«Ho già avuto modo di sentire il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, al quale ho manifestato la mia piena disponibilità ad avviare un’interlocuzione istituzionale che rafforzi questa battaglia comune – conclude Bruno –. La difesa dell’ospedale di Soverato riguarda il futuro di un intero comprensorio. Su questo terreno è necessario unire le forze, nell’interesse esclusivo delle comunità, della qualità dei servizi sanitari e della tutela del diritto alla cura».