Ecografie gratuite, apertura straordinaria del Centro Screening per HPV e Pap Test, équipe multidisciplinari, consultori aperti, convegni e iniziative.

In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute femminile, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro promuove screening gratuiti ed eventi di sensibilizzazione alla prevenzione rivolti a tutte le donne del territorio provinciale. L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere la cultura della prevenzione e dell’importanza fondamentale della diagnosi precoce, offrendo opportunità concrete di controllo, consulto ed educazione alla salute.

L’Azienda organizza, sabato 24 ottobre, Ecografie Mammarie Gratuite per la popolazione femminile in età giovanile (fino all’età di 45 anni). Sarà infatti possibile effettuare un’ecografia mammaria gratuita, su prenotazione, presso i presidi ospedalieri dell’ASP. L’accesso è riservato alle prime prenotazioni pervenute secondo le seguenti disponibilità:

- Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme: 30 posti (esami dalle ore 9:00 alle ore 19:00).

- Presidio Ospedaliero di Soverato: 30 posti (esami dalle ore 9:00 alle ore 19:00).

- Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli: 15 posti (esami dalle ore 9:00 alle ore 13:00).

Modalità di prenotazione: Inviare una richiestavia email, per una sola delle tre sedi,all’indirizzo: dip.servizisanitari@asp.cz.it

Verrà data comunicazione della conferma della prenotazione, in relazione ai posti disponibili, tramite mail.

Di seguito le ulteriori iniziative in programma:

1. Apertura Straordinaria Centro Screening (HPV Test e Pap Test)

Per tutto il mese di ottobre, il Centro Screening garantirà un’apertura straordinaria per facilitare l’ accesso ai controlli citologici e preventivi gratuiti:

Quando: Tutti i sabati di ottobre dalle 9.00 alle 13.00.

Dove: Centro screening - Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, Ambulatorio 25 - Piano Terra

Prestazioni: Esecuzione di prelievi per HPV Test e Pap Test dopo aver verificato l’effettiva elegibilità (test non eseguito nei 5 anni precedenti alla data di accesso).

Modalità di accesso: Accesso libero (senza necessità di prenotazione né di impegnativa).

2. Convegno Tematico: “La Salute delle donne. Arte e cultura come terapia”

Il 20 ottobre alle ore 17:00, presso il Chiostro del Complesso Monumentale di San Domenico, Lamezia Terme, si terrà un incontro di approfondimento e sensibilizzazione organizzato dall’ASP in collaborazione con ilComune di Lamezia Terme – Assessorato al Benessere e alla Salute.

L’ evento, dal titolo “La Salute delle donne. Arte e cultura come terapia”, vedrà la partecipazione dell’ ASP di Catanzaro, unitamente a rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, per riflettere sul legame tra cura, benessere psicofisico, arte e prevenzione.

3. Progetto Prevenzione in Comune (In collaborazione con il Comune di Soverato) Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro

Nell’ambito della campagna "Ottobre Rosa 2026", l'ASP di Catanzaro collabora attivamente con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Soverato per il progetto "Prevenzione in Comune".

Programma degli Eventi

Giovedì 1° Ottobre 2026 – Ore 18:30 | Palazzo Comunale di Soverato

Presentazione ufficiale del progetto "Prevenzione in Comune - Campagna Ottobre Rosa 2026".

A seguire: Flash Mob con le associazioni sportive del territorio e illuminazione in rosa del Palazzo Comunale.

Lunedì 19 Ottobre 2026 – Ore 18:30 | Sala Consiliare "Bruno Manti", Comune di Soverato

Convegno: “La prevenzione oncologica, un'arma vincente”.

Domenica 25 Ottobre 2026 – Ore 10:00 | Centro Sportivo "Nunzio Marino", Soverato

1ª Edizione di "Sport e Benessere in Rosa": una mattinata con lezioni sportive, attività pratiche e consulenze gratuite su alimentazione e stili di vita sani, a cura di professionisti e associazioni locali.

Giornate di Prevenzione ed Educazione alla Salute | Presidi Ospedalieri dell'ASP

In tre giornate dedicate, nei presidi ospedalieri dell'ASP sarà presente un’équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri e specialisti per offrire consulenze gratuite, informazioni dettagliate sui programmi di screening oncologico (mammografico, citologico e colorettale) e prenotazioni dirette per gli esami di prevenzione.

da oncologi, fisioterapisti e dietisti in cui si parlerà della prevenzione e dell’adesione alle campagne di screening e dei fattori di rischio.

Modalità di accesso: Accesso libero (dalle ore 9:00 alle ore 15:00) secondo il seguente calendario:

Martedì 13 Ottobre: Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme

Venerdì 16 Ottobre: Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli

Sabato 17 Ottobre: Presidio Ospedaliero di Soverato

5. Iniziative nei Consultori

I consultori della provincia offriranno aperture dedicate per tutta la durata della campagna per consulenza

ostetrica sulla prevenzione dei tumori femminili e prelievi per HPV Test e Pap Test dopo aver verificato

l’effettiva elegibilità (test non eseguito nei 5 anni precedenti alla data di accesso):

Soverato – Consultorio Piazza Casalinuovo

Tutti i mercoledì di ottobre dalle 9.00 alle 13.30

Chiaravalle – Consultorio Via M. Ceravolo snc

Tutti i lunedi dalle 9.00 alle 13.30

Girifalco –Consultorio, Casa di Comunità (Contrada Serra)

Tutti i lunedì di ottobre dalle 9:00 alle 13:30

Catanzaro – ConsultorioVia Fontana Vecchia

Tutti i martedì di ottobre dalle8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

Catanzaro –ConsultorioVia Sirleto n.35

Tutti i martedì e giovedì di ottobre dalle 14:00 alle 17:00

Catanzaro Lido – ConsultorioVia Melito Porto Salvo n. 3

Tutti i martedì di ottobre dalle 14:00 alle 17:00 ed i venerdì dalle 08.30 alle 12:30

Taverna –Consultorio Via Campo Sportivo

Tutti i venerdì di ottobre dalle 8:30 alle 12:30 (venerdì 23 ottobre apertura straordinaria anche pomeridiana dalle 14:00 alle 17:00)

Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro

Cropani –ConsultorioVia Alfonso Dolce n.1

Mercoledì 21 ottobre dalle 14.00 alle 17.00

Maida –Consultorio Vico I Garibaldi n.121

Sabato 3 e sabato 24 dalle 9.00 alle 13.00

Soveria Mannelli–Viale Rubettino- c\o P.O. Soveria Mannelli3°Piano-Consultorio

Sabato 17 dalle 9.00 alle 13.00

Lamezia Terme – Consultorio via Cristoforo Colombo n. 17

Sabato 10 e sabato 31 dalle 9.00 alle 13.00

Con questa nuova rete di iniziative, l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro rinnova il proprio impegno al fianco delle cittadine, portando la prevenzione direttamente sul territorio. Partecipare alle iniziative gratuite organizzate dall’ASP è una scelta consapevole, sicura e fondamentale per tutelare la propria salute e il proprio futuro.