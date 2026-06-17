L’idea progettuale di rigenerazione e potenziamento dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” è stata ufficialmente illustrata al sindaco Nicola Fiorita da una delegazione del Comitato “L’ospedale al Pugliese”, guidata dal portavoce avvocato Antonio Ludovico. L’incontro ha segnato l’avvio di un percorso istituzionale del Comitato che nelle prossime settimane sottoporrà la sua proposta al manager dell’Azienda “Dulbecco”, agli esperti del Politecnico di Milano incaricati di individuare la soluzione logistica del nuovo ospedale, al presidente della Regione Roberto Occhiuto. Forte del sostegno di oltre seimila adesioni, la delegazione ha ribadito al primo cittadino la sua chiara posizione. L’ospedale “Pugliese-Ciaccio”, rigenerato, potenziato e opportunamente servito da un sistema di parcheggi, deve mantenere il suo ruolo di presidio ospedaliero di livello regionale, anche allo scopo di evitare la desertificazione del corpo centrale della città che lo spostamento totale delle attività a Germaneto determinerebbe inevitabilmente.

E’ stata anche sottolineata la straordinaria potenzialità della connessione funzionale con il Parco della Biodiversità che farebbe del “Pugliese-Ciaccio” un esempio italiano di “giardino terapeutico”. Nella visione del Comitato, il rafforzamento del “Pugliese-Ciaccio” non preclude lo sviluppo del Policlinico universitario dove bisognerà semmai irrobustire la vocazione formativa dei nuovi medici e la ricerca scientifica e farmaceutica, anche per affermare una leadership della facoltà di medicina in un panorama che vede affacciarsi altre realtà come quella di Arcavacata. L’idea-forza del Comitato – ormai largamente condivisa dalla città – è stata definita dal portavoce Ludovico “la scelta del buon senso” che permetterà di realizzare, con un forte risparmio in termini di consumo di suolo e di risorse economiche, un’Azienda ospedaliera tra le più attrezzate del Meridione, salvaguardando il tessuto sociale ed economico di buona parte del Capoluogo. Il Comitato si è riservato di illustrare la sua proposta al Consiglio Comunale aperto che dovrebbe tenersi nelle prossime settimane.