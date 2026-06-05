L’idea progettuale di rigenerazione e potenziamento dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” sarà presentata ufficialmente giovedì 11 giugno, alle ore 11, con una conferenza stampa che si terrà nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili.

Ne ha dato notizia il portavoce del comitato spontaneo “L’ospedale al Pugliese”, avvocato Antonio Ludovico, sottolineando che nell’occasione saranno fornite rappresentazione grafiche, frutto del lavoro di professionisti, molto utili per apprezzare la fattibilità della proposta portata avanti dalla società civile catanzarese: un “Pugliese-Ciaccio” rigenerato, ampliato, servito da un maxi parcheggio di 850 posti con pista elisoccorso, da ulteriori parcheggi, con una nuova viabilità e un collegamento strutturale con il Parco della Biodiversità.

Ludovico ha anche annunciato con grande soddisfazione che sono state toccate le cinquemila adesioni al Comitato, tutte documentate. “Si tratta di persone in carne ed ossa che hanno firmato in piena coscienza, mettendoci la faccia in una battaglia decisiva non solo per il futuro della sanità pubblica, ma anche per il futuro stesso del Capoluogo. Una mobilitazione senza precedenti”.