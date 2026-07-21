Al via dal 17 ottobre la XXIII edizione diretta da Antonietta Santacroce: sei grandi eventi a teatro tra musica d'autore, contaminazioni jazz internazionali e comicità. I dettagli sul programma e le formule di abbonamento

Una nuova stagione di successi da vivere insieme sul palcoscenico più importante della città. Il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro si prepara ad accogliere la XXIII Edizione del Festival d’Autunno: la rassegna ideata dal direttore artistico Antonietta Santacroce presenterà al suo pubblico grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano ed internazionale, per trasmettere la visione identitaria di “Musica, Visioni, Meraviglia” che caratterizza il cartellone di quest’anno. Il Festival, dopo l’anteprima estiva, tornerà a vivere nella sua sede principale a partire da ottobre.

È proprio Antonietta Santacroce a raccontare lo spirito che attraversa questa edizione. «Il Festival d’Autunno è diventato, nel tempo, una rassegna in cui la nostra comunità ha imparato a riconoscersi. Ogni edizione nasce dal nostro desiderio di far crescere il tessuto culturale della regione, creando occasioni in cui la musica e le arti possano intrecciarsi e generare nuove narrazioni. La Musica rimane il punto da cui tutto prende forma: attorno a essa si aprono dialoghi che superano i confini tradizionali e accolgono la contaminazione come una ricchezza da diffondere. Con “Musica, Visioni, Meraviglia” vogliamo invitare il pubblico a lasciarsi sorprendere, a vivere la bellezza come esperienza e non solo come spettacolo. Il Festival, anche con questa edizione, continua a essere un percorso aperto, capace di ampliare gli orizzonti e di includere le nuove generazioni come protagoniste del presente culturale». Una dichiarazione questa del direttore artistico che è una perfetta chiave di lettura dell’intero percorso del Festival d’Autunno.

Ottobre - Racconti musicali e viaggi fra culture

Il sipario del Teatro Politeama si aprirà per la prima volta il 17 ottobre per ospitare Massimo Ranieri: il celebre e poliedrico artista napoletano porterà in scena Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare), racconto ricco di emozioni in cui musica e ricordi si intrecciano in un’unica dimensione, andando a ricalcare una vita straordinaria costellata di grandi successi tramite un viaggio intimo che celebra la memoria dell’arte. Il 24 ottobre saranno Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla a incantare gli spettatori con E morte non avrà il dominio: la ballad opera intensa e visionaria, un nuovo spettacolo costituito da 15 brani inediti ispirati dalla vita di Renato Striglia e dall’opera del poeta gallese Dylan Thomas, vuole essere un canto di rivincita sulla cultura della morte imperante.

Il 30 ottobre arriva una delle più grandi stelle del panorama jazz mondiale: Gonzalo Rubalcaba eseguirà in Prima Nazionale Gonzalo Plays Pino, progetto che unisce l’anima napoletana ai colori di Cuba per omaggiare Pino Daniele, rileggendo il repertorio senza tradire la sua essenza; il pianista sarà supportato da una formazione d’eccezione composta da Daniele Sepe (sax tenore), Aldo Vigorito (contrabbasso), Claudio Romano (batteria), Giovanni Imparato (percussioni), Giovanni Francesca (chitarra) e Maria Pia De Vito (voce), per trasmettere ancor di più il dialogo tra culture.

Novembre – Tra comicità, jazz e musica d’autore

Il 5 novembre la comicità partenopea sarà al centro della scena con Biagio Izzo, protagonista della sua nuova commedia Finché giudice non ci separi, un punto di vista divertito e intelligente sulle relazioni moderne con la regia di Augusto Fornari. Il 7 novembre Dee Dee Bridgewater, scelta come simbolo del Festival, tornerà dopo vent’anni a partecipare alla rassegna con We Exist!, un concerto che attraversa la storia afroamericana reinterpretando canti di protesta ed inni alla dignità umana. La chiusura, il 14 novembre, è affidata a una delle voci più riconoscibili della scena italiana, Malika Ayane, con A teatro: il Politeama diventerà un luogo di dialogo diretto tra il pubblico e l’artista, che ripercorrerà il suo repertorio alternando momenti di intensità ad attimi più leggeri.

Abbonamento Teatro Politeama: il cuore del Festival

Quest’anno il Festival invita il pubblico a vivere un percorso completo, scegliendo tra due formule pensate per chi vuole sentirsi parte di una rassegna pensata per chi ama la Musica, per chi cerca Visioni nuove, e per chi vuole vivere la Meraviglia.

Chi sceglierà l’Abbonamento Politeama entrerà nel centro pulsante della rassegna, dove la grande musica e il grande teatro si incontrano. Saranno sei gli spettacoli a cui si potrà assistere. Sei grandi eventi che vedranno esibirsi Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, Dee Dee Bridgewater, Gonzalo Rubalcaba, Biagio Izzo e Malika Ayane.

L’Abbonamento Gold è pensato per chi vuole attraversare il Festival come un’unica storia, fatta di luoghi e linguaggi diversi, ognuno dei quali completerà il percorso fatto di “Musica, Visioni, Meraviglia”. Il Chiostro del Complesso Monumentale “San Giovanni”, il Museo MARCA e l’Oratorio del Carmine saranno gli altri luoghi storici che trasformeranno la città in un grande palcoscenico dove troveranno spazio musica, danza e teatro.

Con la sua XXIII edizione, il Festival invita a riconoscersi in una comunità che cresce attraverso la cultura. Con esso, in autunno, Catanzaro si riempirà di grandi eventi che esalteranno la bellezza di ritrovarsi insieme e di condividere il piacere di vivere la città attraverso l’arte.