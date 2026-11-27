Con l'accensione delle luminarie prende il via il calendario delle festività nel capoluogo. Da piazza Grimaldi a piazza Prefettura, un percorso itinerante curato dal Teatro Politeama ha animato le vie del centro con la suggestiva esibizione corale dai balconi della Camera di Commercio
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Si apre ufficialmente il sipario sulle festività natalizie nel capoluogo. Con la tradizionale accensione delle luminarie, il cuore del centro storico di Catanzaro si è trasformato in un grande e suggestivo palcoscenico a cielo aperto, regalando a cittadini e visitatori una serata all’insegna della musica, della tradizione e dello stupore nonostante le condizioni meteorologiche non fossero delle migliori.
Il percorso itinerante dell'evento ha preso il via da piazza Grimaldi per snodarsi lungo il corso fino a raggiungere piazza Prefettura. Un corteo di festa che ha animato le vie del centro con incursioni musicali, esibizioni dal vivo, catturando l'attenzione di grandi e piccini.
Protagoniste della serata sono state diverse realtà artistiche del territorio: l’orchestra di fiati “Accademia Himilianum” di Gimigliano, composta da venti elementi e diretta dal maestro Carmine Scalzo, le voci del Piccolo Coro Carillon, diretto dal maestro Claudia Lamanna, e le piccole allieve della scuola Arte Danza.
Uno dei momenti più intensi e fotografati dell'intero appuntamento ha avuto come cornice d'eccezione i balconi del palazzo della Camera di Commercio. Trasformati per l'occasione in un insolito e scenografico teatro sospeso, hanno ospitato l'esibizione congiunta dei musicisti dell’orchestra, dei giovani cantori e delle danzatrici, dando vita a una performance corale che ha incantato il pubblico assiepato in strada.
L’iniziativa, curata dal Teatro Politeama di Catanzaro e inserita all'interno del progetto regionale “Calabria Teatri in città”, ha così accompagnato il capoluogo nel primo, partecipato appuntamento del calendario natalizio.