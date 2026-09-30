L'opera di arredo urbano, realizzata grazie ai fondi legati al riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta il nuovo brand turistico e di identità territoriale del capoluogo realizzato da Massimo Sirelli
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Si terrà giovedì 1°ottobre alle ore 12:00, presso il Porto di Catanzaro, la scopertura della nuova scritta promozionale “Catanzaro Città di Mare”.
L'opera di arredo urbano, realizzata grazie ai fondi legati al riconoscimento della Bandiera Blu (titolo che la città conquista con orgoglio da 4 anni consecutivi), rappresenta il nuovo brand turistico e di identità territoriale del capoluogo. La firma dell'opera è dell'artista catanzarese di fama internazionale Massimo Sirelli.
All’incontro con la stampa e la cittadinanza interverranno:
Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro
Giusy Iemma, Vicesindaca con delega alle Politiche del Mare