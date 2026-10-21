Tre giorni di eventi al Complesso Monumentale del San Giovanni tra formazione, Pitch Day per giovani autori e proiezioni serali. Tra i grandi ospiti attesi Carlo Sironi, Aurora Ruffino, Cristiano Caccamo e Matteo Paolillo

Il cinema come occasione di formazione, incontro e crescita professionale, ma anche come strumento chiave per valorizzare il territorio e i talenti del Sud del Mediterraneo. SMEET – Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo entra nel vivo con un ricco programma di appuntamenti previsti dal 23 al 25 ottobre al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, tra masterclass gratuite, proiezioni, talk e incontri con affermati attori e professionisti del settore.

Finanziato nell'ambito della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro (PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027) e affidato per l’organizzazione alla società Indaco, il progetto si avvale della collaborazione del regista Alessandro Grande (curatore della sezione Formazione e Industry) e dell’attore e regista Mauro Lamanna (programmer della sezione Film sul Mediterraneo). L’obiettivo è creare un ponte concreto tra giovani autori e industria audiovisiva, offrendo strumenti pratici per sviluppare idee cinematografiche e presentarle al mercato.

Il percorso Industry e la giornata formativa di Sabato 24 Ottobre

Mentre i dodici autori selezionati saranno impegnati in un percorso intensivo di sviluppo dei propri progetti affiancati dai tre mentor Teresa Pasquini (script editor e project manager, già Rai Cinema), Marco Compiani (script consultant, Torino Film Lab e The Apartment) e Mirco Da Lio (editor Pepito Produzioni, già produttore delegato Rai Fiction), la giornata di sabato 24 ottobre sarà completamente aperta al pubblico per tre masterclass ad ingresso gratuito presso il San Giovanni:



Ore 10:00 – 13:00 | Masterclass di Sceneggiatura

“Scrivere il film: dall’idea alla sceneggiatura”, condotta dal regista e sceneggiatore Carlo Sironi (vincitore degli European Film Awards con Sole e ospite della Berlinale). Un viaggio tra protagonista, conflitto, struttura e tema.

Ore 15:00 – 16:00 | "Cinema e territorio"

A cura della Calabria Film Commission, con il direttore Giampaolo Calabrese e il presidente Anton Giulio Grande, per approfondire il legame virtuoso tra produzioni e identità territoriale.



Ore 16:00 – 18:00 | Masterclass di Regia

“Il territorio come personaggio”, nuovamente con Carlo Sironi, dedicata alle potenzialità narrative e produttive dello spazio scenico.

Le serate di "SMEET Nights": talk e grandi proiezioni

Accanto alla formazione, SMEET propone tre imperdibili appuntamenti serali aperti alla cittadinanza:

Venerdì 23 ottobre (ore 19:30): Incontro con l'attrice Aurora Ruffino, seguito dalla proiezione del film Io non ho paura di Gabriele Salvatores.

Sabato 24 ottobre: Talk con l'attore Cristiano Caccamo e a seguire proiezione di Malèna di Giuseppe Tornatore.

Domenica 25 ottobre: Incontro con Matteo Paolillo (tra i volti celebri della serie Mare Fuori), seguito dal capolavoro Il postino di Michael Radford con Massimo Troisi.



Il Pitch Day: il mercato incontra i giovani autori

La mattinata di domenica 25 ottobre rappresenterà il cuore della sezione professionale con il Pitch Day. I dodici autori selezionati (di cui tre calabresi) presenteranno i propri progetti di lungometraggio con pitch da dieci minuti davanti a oltre quindici realtà produttive e dell'audiovisivo, tra cui Cinema 11, Pepito Produzioni, Andromeda e Tramp Limited.

Un’opportunità concreta di networking per mettere alla prova le idee e creare connessioni dirette con il mercato, confermando il ruolo del Complesso Monumentale del San Giovanni come polo culturale e creativo di riferimento.