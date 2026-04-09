Il Catanzaro non è solo una squadra che sorprende in campo, ma anche una delle realtà più brillanti in prospettiva futura. A confermarlo è la recente classifica di Transfermarkt sugli Under 21 più preziosi della Serie B e della C, dove i giallorossi piazzano diversi elementi tra i primi posti.

Un segnale forte, che racconta di un club capace di valorizzare i giovani come pochi altri. Non si tratta di episodi isolati, ma di un progetto chiaro e strutturato che unisce scouting, crescita tecnica e sostenibilità economica.

Cisse, talento esploso e sfortuna

Il nome più in alto è quello di Alphadjo Cisse, tra i profili più preziosi del campionato. Arrivato a inizio stagione in prestito dall’Hellas Verona, ha avuto un impatto devastante, attirando subito l’attenzione dei top club.

A gennaio il Milan ha deciso di affondare il colpo, acquistandone il cartellino e lasciandolo a Catanzaro per proseguire il percorso di crescita. Un cammino interrotto da un grave infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione, ma che non ha scalfito il suo valore e le sue prospettive.

Valore di mercato: 7 milioni di euro.

Liberali, il gioiello giallorosso

Accanto a lui brilla Mattia Liberali, arrivato a giugno a titolo definitivo dal Milan. Nell’operazione è stata inserita una clausola che garantisce ai rossoneri il 50% sulla futura rivendita, segno della grande fiducia nel talento del classe 2007.

Attaccante moderno, tecnico e creativo, ha saputo ritagliarsi spazio e responsabilità, diventando uno dei riferimenti offensivi della squadra e confermando tutto il suo potenziale.

Valore di mercato: 7 milioni di euro.

Rispoli, intuizione dalla Lombardia

Tra le operazioni più interessanti c’è quella legata a Rispoli, arrivato in prestito dal Como e subito entrato nelle rotazioni con personalità.

Un innesto funzionale, che dimostra la capacità del Catanzaro di individuare profili utili e pronti a crescere all’interno del progetto tecnico.

Valore di mercato: 4,5 milioni di euro.

Favasuli, certezza sulla fascia

Diverso il discorso per Costantino Favasuli, acquistato a titolo definitivo e legato al club da un contratto quadriennale. Un investimento chiaro, che ha già dato i suoi frutti.

Esterno dinamico e affidabile, rappresenta una delle certezze della squadra e uno degli esempi più riusciti della politica di valorizzazione giallorossa.

Valore di mercato: 3 milioni di euro.

Un progetto che porta la firma della società

Ma il vero segreto del Catanzaro va oltre i singoli. Il merito è di tutta la società, che ha costruito con lucidità un percorso credibile e ambizioso.

In prima linea c’è il direttore sportivo Ciro Polito, protagonista di un lavoro attento e lungimirante sul mercato. In perfetta sintonia con il tecnico Alberto Aquilani e con la guida del presidente Floriano Noto, è stato costruito un gruppo giovane ma competitivo. I risultati parlano chiaro: il Catanzaro è stabilmente al quinto posto in Serie B, alle spalle soltanto delle squadre impegnate nella corsa alla promozione diretta.

Il dato più interessante è la perfetta sintesi tra rendimento e valorizzazione. I giovani giallorossi incidono sul campo e crescono parallelamente nel loro valore di mercato. Ma questi quattro sono solo alcuni dei prospetti giallorossi: a loro vanno aggiunti i vari Alesi, Frosinini e Verrengia, che hanno trovato meno spazio, comunque con del potenziale che ancora deve esplodere del tutto.