Il 27 giugno, il Palagallo di Catanzaro ospiterà la terza edizione del Trofeo Kroton, attesissimo evento di pattinaggio artistico promosso dall'AICS. L'evento, organizzato dalla Freedom to Play ASD — associazione da sempre attiva nel sociale e sul territorio dal 2017 —, si preannuncia ricco di emozioni e di forte impegno civile. La manifestazione ha ottenuto l'importante patrocinio della Città di Crotone, della Città di Catanzaro, di Special Olympics e dell'AICS.

A dare un ulteriore valore aggiunto all'evento, saranno presenti esponenti della politica sia di Catanzaro che di Crotone, insieme alle associazioni del territorio di entrambe le città che lottano quotidianamente contro la violenza di genere. Sarà inoltre una vetrina istituzionale di rilievo grazie alla partecipazione degli esponenti regionali e provinciali di Special Olympics e delle massime autorità dello sport provinciali.

L'apertura della serata sarà affidata all'intera scuola al completo: 100 atlete scenderanno in pista insieme per lanciare un messaggio fondamentale e unito contro la violenza sulle donne. Subito dopo questo momento coreografico, durante il cerimoniale di apertura, la FIDAPA compirà un bellissimo gesto simbolico consegnando a tutte le atlete della Freedom to Play la "Carta dei Diritti delle Bambine".

A seguire, prenderà il via la competizione vera e propria, che vedrà 50 atleti sfidarsi in diverse categorie AICS, mettendo in pista un perfetto connubio tra sport, inclusione e impegno sociale.

La manifestazione rappresenterà inoltre un momento fondamentale per dimostrare tutto l'impegno e la dedizione che le atlete hanno messo nei loro allenamenti quotidiani, celebrando al contempo la costante passione e la professionalità dimostrate da tutti i tecnici della Freedom to Play nel guidarle in questo percorso sportivo e di crescita.