Il cuore dello sport torna a battere a Sorbo San Basile . Il vivace borgo della Sila Piccola , con meno di 1000 abitanti, ha nuovamente il suo palazzetto dello sport . Il taglio del nastro della struttura rinnovata ha dato il via infatti ad un capitolo nuovo per la piccola comunità in provincia di Catanzaro che punta sulla coesione sociale offrendo un luogo di incontro fondamentale per i giovani del posto e non solo.



Una giornata densa di emozioni, partecipazione e orgoglio collettivo ha segnato il ritorno de “Il Cuore dello Sport” a Sorbo San Basile. Un evento che non è stato soltanto una grande festa dedicata allo sport, ma anche il simbolo tangibile di una visione amministrativa rivolta al futuro, alla valorizzazione delle strutture esistenti e alla crescita sociale dell'intera comunità. La si è aperta con il tradizionale taglio del nastro , seguito dalla benedizione di Don Salvatore, momento carico di manifestazione di significato che ha ufficializzato il via a un programma ricco, articolato e capace di coinvolgere tutte le fasce d'età.

Numerose le discipline sportive protagoniste della giornata. In primo piano i giovani atleti delle scuole calcio Promosport e Soccer Academy Mattia Scumaci , che hanno animato il parquet con entusiasmo, energia e spirito di fair play. Accanto a loro, spazio anche alla nuova e promettente realtà dell'atletica leggera con il Team Abruzzese , testimoniando la crescita e la diversificazione dell'offerta sportiva sul territorio. Non sono mancati momenti dedicati ad altre discipline come tennis e basket, fino ad arrivare al cuore pulsante della giornata: la gara di calendario tra Presilana e Costa del Leone , seguita da un momento dal forte valore simbolico ed emotivo. La presenza in campo di una rappresentanza dei giocatori delle storiche società Enotria, US Sorbo e Comprensorio Presilano ha infatti riportato alla memoria ricordi indelebili, risvegliando l'orgoglio sportivo di un'intera comunità.