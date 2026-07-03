La punta è il primo nome sul taccuino di Polito per completare il reparto offensivo. Il tecnico lo conosce bene per averlo già allenato in Abruzzo, ma sul giocatore c'è anche il Frosinone

Il Catanzaro continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Ciro Polito resta quello di Antonio Di Nardo, reduce da un'annata da protagonista con il Pescara e ritenuto il profilo ideale per affiancare Pietro Iemmello e Tommaso Pittarello.

Classe 1998, napoletano, Di Nardo arriva dalla miglior stagione della sua carriera. Nonostante la retrocessione del Pescara, ha chiuso il campionato con 14 reti e 4 assist, numeri che lo hanno proiettato tra gli attaccanti più richiesti della Serie B.

Il rapporto con Gorgone

Tra gli elementi che rendono l'operazione particolarmente interessante per il Catanzaro c'è anche la presenza in panchina di Giorgio Gorgone. Il nuovo tecnico giallorosso, infatti, conosce perfettamente Di Nardo, avendolo già allenato proprio al Pescara.

Un rapporto che potrebbe rappresentare un fattore importante nella trattativa. Gorgone conosce le caratteristiche dell'attaccante, ne apprezza le qualità e sa come valorizzarlo all'interno del proprio sistema di gioco. Anche per questo motivo il centravanti resta il primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato.

Le caratteristiche

Alto 1,87 metri, Di Nardo abbina forza fisica e capacità di giocare spalle alla porta a una buona mobilità. È un centravanti capace di dialogare con i compagni, ma anche di attaccare la profondità e farsi trovare pronto negli ultimi sedici metri.

La concorrenza

La trattativa, però, non si presenta semplice. Di Nardo è legato al Pescara da un contratto fino al 2027 e il club abruzzese non ha intenzione di privarsene a condizioni favorevoli.

Sul centravanti si è mosso con decisione soprattutto il Frosinone, che rappresenta al momento il principale concorrente del Catanzaro. Proprio per questo la società giallorossa starebbe valutando anche la possibilità di impostare l'operazione sulla base di un prestito, formula che potrebbe favorire la riuscita dell'affare.

Il mercato giallorosso

La ricerca di un nuovo attaccante rappresenta una delle priorità del mercato estivo del Catanzaro. L'obiettivo è mettere a disposizione di Gorgone un reparto offensivo più profondo.

Di Nardo resta il nome in cima alla lista. La concorrenza non manca, ma il legame già esistente con Gorgone potrebbe rivelarsi un elemento importante nella corsa al bomber del Pescara.