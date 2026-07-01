Procedono spediti i lavori di riqualificazione dello stadio "Nicola Ceravolo", con le operazioni di demolizione della storica Curva Ovest "Massimo Capraro". Si tratta di uno degli interventi più attesi nell'ambito dell'ambizioso piano di ammodernamento dell'impianto che ospita le gare interne dei giallorossi. Il progetto prevede la completa ricostruzione del settore per dare vita a una struttura più moderna e funzionale: una nuova curva, configurata per ottimizzare la visibilità e avvicinare il pubblico al rettangolo verde. L'intera opera rappresenta uno degli investimenti sportivi più significativi per la città capoluogo, focalizzandosi non solo sulla Curva Capraro ma anche sul rifacimento della copertura della tribuna. L'obiettivo complessivo è quello di consegnare al Catanzaro uno stadio sicuro, moderno e pienamente rispondente agli standard del calcio professionistico.

Il punto del sindaco Fiorita: cronoprogramma e priorità

Sullo stato dell'arte e, in particolare, sul rispetto delle tempistiche è intervenuto direttamente il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, in un punto stampa convocato nella struttura sportiva: «I lavori stanno procedendo secondo il nostro cronoprogramma. C'è uno sforzo notevole anche da parte del settore tecnico. Il dirigente Laganà e l'assessore Squillace stanno cercando, compatibilmente con altri impegni importanti dell'amministrazione, di dare massima priorità e massima attenzione a questo lavoro, nella consapevolezza di quelle che sono le attese della città, della tifoseria, e dei tempi che sono particolarmente stringenti e significativi, perché ci aspetta l'inizio della nuova stagione.»

Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per il ritmo impresso alle operazioni dalle ditte coinvolte, sottolineando come la vigilanza resti comunque altissima per scongiurare imprevisti: «Per adesso tutto sta procedendo secondo le attese. Le due ditte stanno lavorando in assoluta collaborazione e procedono sia i lavori sulla curva che i lavori di smontaggio della copertura della tribuna in maniera molto spedita. Ovviamente sappiamo che gli inconvenienti possono essere dietro l'angolo, ma per questo l'attenzione massima e la presenza sul cantiere è continua.»

«Forse è opportuno ricordare che lavori negli stadi normalmente durano anni, qua – ha aggiunto Fiorita – stiamo cercando di farli durare mesi. Stiamo cercando di spendere bene e rapidamente 10 milioni di euro, che non è poco. L’obiettivo è poter disputare già dalla prima partita in casa al Ceravolo, ovviamente questo avverrà sicuramente senza la curva e con la tribuna coperta soltanto nella parte centrale».

Gli obiettivi chiave: la nuova Curva Capraro entro il 30 ottobre e la gestione della Est

«L'altro obiettivo che noi abbiamo è quello di completare la curva entro il 30 ottobre. Più articolato è il discorso che riguarda la copertura della tribuna ovest ed est, perché il nostro obiettivo è quello di procedere alla copertura dei due pezzi laterali in costanza di utilizzazione dei settori. Questo però sarà determinato dalla possibilità di fare dei collaudi parziali e di poter utilizzare per l'appunto i settori».

Nel frattempo, per limitare i disagi, l'amministrazione ha previsto una soluzione modificando la Curva Est: «L'altro obiettivo che noi abbiamo è quello di utilizzare, fino a quando non avremo la curva Massimo Capraro, la curva Est per la nostra tifoseria e anche di riportarla alla capienza massima prevista (oltre 2.000 persone). Questo significa che noi dovremo fare dei lavori per poter aprire un nuovo varco di accesso e se necessario anche dei tornelli».

Il nodo Coppa Italia a metà agosto e la situazione Tribuna

Le criticità maggiori, dal punto di vista temporale, riguardano l'imminente impegno del 15 agosto contro il Sudtirol in Coppa Italia. Sul punto il Sindaco predica prudenza e non esclude la necessità di fare dei sacrifici pur di non compromettere i lavori principali: «La gara di Coppa Italia presenta una serie di complessità diverse rispetto al campionato, perché per la Coppa Italia che è il 15 agosto, noi avremo disponibili soltanto i distinti e la curva Est. Al netto di tutti gli sforzi che possiamo fare e al netto delle deroghe che eventualmente la società potrà ottenere residuano dei problemi, che sono quello dell'illuminazione e della sicurezza. Quindi noi ci metteremo sempre e come sempre a disposizione della società. È chiaro che non possiamo interrompere i cantieri. Quindi ad oggi non possiamo dare garanzia su quello che sarà la gara di Coppa Italia. Nella prossima settimana valuteremo con la società, con la Questura, con tutti i soggetti preposti, partendo da questo dato».

L'iniziativa per i tifosi e l'appello dell'assessore Squillace

A margine dei dettagli tecnici, l'assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Squillace ha annunciato un'iniziativa dal forte valore simbolico per la tifoseria, battezzata "Un pezzo di curva, un pezzo di cuore": «Si lancia una iniziativa "Un pezzo di curva, un pezzo di cuore": un open day per consentire ai tifosi che vorranno di prendere un pezzo di curva, portarsela a casa. Un piccolo pezzo di cemento, ovviamente ripulito». «I lavori – ha aggiunto l’assessore – stanno procedendo in maniera super spedita».