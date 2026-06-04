Il futuro di Alberto Aquilani potrebbe essere lontano da Catanzaro e sempre più vicino alla Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Attilio Malena, il Torino avrebbe presentato all'attuale tecnico giallorosso un'offerta biennale da 750 mila euro netti per affidargli la guida della formazione granata.

Aquilani sarebbe il profilo individuato dalla società piemontese per aprire un nuovo ciclo tecnico. Sempre secondo Malena, il tecnico romano dovrebbe sciogliere le riserve entro il weekend, dopo una serie di incontri programmati con i dirigenti interessati al suo futuro.

Il nome dell'allenatore del Catanzaro, però, non è soltanto sui taccuini del Torino. Anche il Sassuolo segue con grande attenzione l'evolversi della situazione e avrebbe manifestato il proprio interesse per il tecnico romano. Nelle ultime ore i neroverdi sono stati accostati con insistenza ad Aquilani, in un vero e proprio duello con il club granata per assicurarsi uno degli allenatori emergenti più apprezzati del panorama italiano.

La candidatura di Aquilani è stata rafforzata dall'eccellente stagione vissuta sulla panchina del Catanzaro. Il tecnico ha infatti guidato i giallorossi fino alla finale playoff contro il Monza, proponendo un calcio offensivo e propositivo che ha attirato l'attenzione di numerose società della massima serie.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, Aquilani starebbe valutando con attenzione tutte le opzioni sul tavolo senza escludere alcuna destinazione. Lo stesso Malena ha spiegato che il tecnico non avrebbe chiuso le porte né al Catanzaro, né al Torino, né al Sassuolo, prendendosi alcuni giorni per decidere il prossimo passo della propria carriera.

Le prossime ore potrebbero dunque risultare decisive. Il Torino sembra aver mosso i passi più concreti con una proposta economica già definita, ma il Sassuolo resta in corsa e potrebbe provare a inserirsi fino all'ultimo nella trattativa. Intanto a Catanzaro cresce l'attesa per conoscere il destino dell'allenatore che ha riportato entusiasmo e ambizioni alla piazza giallorossa.