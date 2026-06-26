Il futuro di Mattia Liberali continua ad accendere il mercato del Catanzaro. Dopo le indiscrezioni legate all’Inter, sul talento classe 2007 dei giallorossi sarebbe piombato anche il Como, alla ricerca di profili giovani e di grande qualità tecnica per il proprio progetto.

Secondo quanto rilanciato da Transfermarkt, il club lariano starebbe valutando proprio Liberali come possibile innesto in prospettiva, anche alla luce della situazione legata a Nico Paz. La stella argentina del Como, infatti, è destinata a tornare al Real Madrid, che al momento della cessione aveva mantenuto un diritto di recompra da 10 milioni di euro esercitabile entro il 30 giugno.

Il Como avrebbe ancora margini per provare a trattenere il proprio gioiello, ma l’operazione appare complessa: la valutazione del giocatore è già schizzata verso cifre molto alte, intorno ai 60 milioni, e i vincoli Uefa renderebbero complicato un investimento di questa portata. Da qui la necessità di guardarsi intorno e individuare profili giovani, tecnici e sostenibili.

Liberali rientra perfettamente in questo identikit. Arrivato a Catanzaro dal Milan, il trequartista è considerato uno dei prospetti italiani più interessanti della sua generazione. Sul suo cartellino pesa però anche una clausola importante: il club rossonero detiene infatti il 50% sulla futura rivendita, elemento che inciderebbe in maniera significativa su qualsiasi eventuale operazione in uscita.

Non solo Topalovic: il Catanzaro ragiona con l’Inter su Cocchi

Intanto il Catanzaro continua a muoversi anche sull’asse con l’Inter. Dopo il nome di Luka Topalovic, centrocampista sloveno dell’Under 23 nerazzurra sul quale i giallorossi avrebbero chiesto informazioni, nelle ultime ore sarebbe emerso anche quello di Cocchi, altro giovane del vivaio interista.

Cocchi, terzino sinistro classe 2007, ha già avuto modo di affacciarsi in prima squadra lasciando buone impressioni. Un profilo di prospettiva, seguito con attenzione dall’Inter e potenzialmente interessante per un Catanzaro che continua a cercare giovani di qualità da inserire in un progetto tecnico capace, negli ultimi anni, di valorizzare talento e idee di gioco.

Il mercato è ancora nella fase dei sondaggi e delle valutazioni, ma una cosa appare chiara: il nome di Liberali inizia a muovere interessi pesanti, mentre il Catanzaro resta vigile tra possibili entrate, occasioni dai grandi vivai e inevitabili riflessioni su uno dei suoi gioielli più preziosi.