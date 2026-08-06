Il risultato conta fino a un certo punto. Per Giorgio Gorgone, dall’ultimo test del precampionato del Catanzaro arrivano soprattutto indicazioni positive sul lavoro svolto e sull’atteggiamento della squadra. Il 3-0 rifilato al Giugliano a Rovato, con le reti di Pafundi, Pittarello e Reita, chiude la fase di preparazione e avvicina i giallorossi al primo appuntamento ufficiale della stagione.

«Sono soddisfatto - ha detto Gorgone al termine dell’amichevole -. I ragazzi si sono allenati bene finora. Abbiamo fatto un ritiro lungo, quindi questa era una partita per mettere un po’ di minuti nelle gambe, nonostante il caldo terrificante. Sono stati bravi».

Più del risultato, al tecnico interessavano la condizione atletica e la capacità della squadra di mantenere intensità e organizzazione. Indicazioni arrivate anche attraverso l’ampia rotazione degli uomini a disposizione, con Gorgone che ha distribuito il minutaggio per verificare la risposta dell’intero gruppo. «Abbiamo fatto più o meno un tempo per uno - ha spiegato l’allenatore - quindi c’era bisogno di alzare l’intensità, magari spingendo anche oltre i limiti. Era importante farlo perché il caldo era davvero clamoroso, ma 45 minuti al massimo, secondo me, sono allenanti. Era il momento giusto per lavorare in questo modo».

Il Catanzaro ha così completato un precampionato nel quale Gorgone ha lavorato soprattutto sulla costruzione della nuova identità tattica. Contro il Giugliano i giallorossi sono partiti con il 3-4-2-1, mostrando aggressività nella riconquista del pallone, ricerca della verticalizzazione e la volontà di portare più uomini nella metà campo avversaria. Ora, però, il tempo degli esperimenti sta per terminare. Archiviato il ritiro e conclusa la serie delle amichevoli, il Catanzaro torna in città per preparare l'esordio ufficiale.

Il primo banco di prova sarà la Coppa Italia: il 15 agosto, alle 18, al “Nicola Ceravolo” arriverà il Südtirol. Una sfida che servirà a misurare sul campo i progressi evidenziati durante la preparazione e dalla quale inizierà ufficialmente la nuova stagione del Catanzaro targato Giorgio Gorgone.