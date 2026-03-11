Da Catanzaro ad Atene per rappresentare l’Italia in uno dei tornei internazionali più importanti dedicati al Wushu. Tra pochi giorni una squadra dell’Accademia Centrale Wushu Catanzaro, insieme al gruppo IWA “Italian Wushu Academy”, partirà per la Grecia per partecipare al 6th Acropolis Wushu International Open Tournament, prestigiosa competizione internazionale che si svolgerà nella capitale greca e che riunirà atleti provenienti da diversi Paesi del Mondo. Un appuntamento di grande rilievo nel panorama delle arti marziali cinesi, dove il livello tecnico sarà altissimo e dove si confronteranno scuole e rappresentative provenienti da tutto il continente.



A rappresentare Catanzaro sarà un gruppo di atleti dell’Accademia guidata dal maestro Massimo Scalzo, che prenderanno parte alla competizione insieme alla rappresentativa nazionale PWKA.

Una partecipazione che nasce da mesi di allenamenti intensi, studio tecnico e preparazione atletica. Dietro ogni atleta c’è infatti un percorso fatto di disciplina, sacrifici e ore trascorse in accademia per perfezionare tecniche, forme e combattimento. Tra gli atleti che scenderanno sul tappeto ci sarà anche lo stesso maestro Massimo Scalzo, che ha scelto di mettersi ancora in gioco personalmente nella competizione gareggiando nella disciplina dello Xingyiquan. Una scelta che rappresenta un messaggio importante per i suoi allievi: continnare a studiare, allenarsi e confrontarsi anche ai massimi livelli. Non è comune vedere un maestro partecipare direttamente alla gara insieme ai propri studenti, ma è proprio questo lo spirito con cui l’Accademia Centrale Wushu Catanzaro vive lo sport: crescere insieme, condividendo lo stesso percorso di allenamento e di sfida. Mettersi alla prova davanti ai propri allievi significa dimostrare che nel Wushu l’apprendimento non finisce mai e che la ricerca del miglioramento è un cammino continuo.



Il Wushu non è soltanto uno sport. È una disciplina che unisce tecnica, cultura e crescita personale. Allenarsi significa sviluppare concentrazione, controllo, equilibrio e forza mentale, valori che accompagnano gli atleti dentro e fuori dall’accademia È proprio questo spirito che la squadra catanzarese porterà ad Atene, non solo con l’obiettivo di conquistare medaglie, ma soprattutto per rappresentare il lavoro svolto quotidianamente all’interno dell’Accademia.



L’Accademia Centrale Wushu Catanzaro rappresenta oggi una delle realtà uniche nel panorama internazionale e tra le poche in Europa ad avere un collegamento diretto e continuativo con la Cina, patria originaria del Wushu. Il maestro Massimo Scalzo si reca infatti regolarmente nel Paese asiatico per programmi di studio e aggiornamento con maestri e istituzioni del Wushu, portando poi queste conoscenze direttamente agli allievi dell’Accademia. Un ponte culturale e tecnico che permette agli atleti calabresi di allenarsi secondo metodi autentici e aggiornati, mantenendo un legame reale con la tradizione e l’evoluzione contemporanea di questa disciplina.



GLI ATLETI IN GARA

- M° Capo Scuola Massimo Scalzo — Xingyiquan

- M° Krystan Kaczmarski — Xingyiquan, Qiangshu

- Amedeo Marchese — Nanquan, Pudao, Light Sanda

- Cristian Colace — Bajiquan, Qiangshu, Sanda

- Miriam Minasi — Nanquan, Nandao, Qiangshu, Light Sanda

- Gabriele Marche — Gunshu, Sanda

- Tecla Libero — Chaquan, Pudao, Light Sanda

- Alina Russomanno — Huaquan, Pudao, Sanda

- Milena Maiuolo — Huaquan, Pudao, Light Sanda



La partecipazione a un evento di questo livello rappresenta un motivo di orgoglio non solo per l’Accademia ma per tutta la città di Catanzaro. Una realtà catanzarese che, grazie alla passione, alla competenza e al lavoro costante dei suoi atleti e del suo maestro, continua a portare il nome della città sui palcoscenici internazionali del Wushu. Ad Atene gli atleti dell’Accademia Centrale Wushu Catanzaro porteranno tecnica, determinazione e spirito marziale. Perché ogni viaggio, ogni gara e ogni sfida non sono solo competizione. Sono un passo in più nel percorso che da Catanzaro continua a guardare al mondo.