La decima giornata segna la prima grande boa del campionato. In vetta si rinnova la sfida tra Dbr Luzzi e Deliese, mentre Soriano Fabrizia, Trebisacce e Palmese cercano punti preziosi per la corsa playoff

Il campionato di Eccellenza raggiunge la prima grande boa del suo cammino. Con il calcio d’inizio della decima giornata, andrà via esattamente un terzo della stagione regolare: un traguardo cronologico che inizia a far delineare la classifica, pur all'interno di gerarchie ancora del tutto fragili ed evolutive. Nessuna fuga è davvero definitiva, nessuna crisi è ancora irrecuperabile, ma i punti in palio nel weekend iniziano a pesare con un coefficiente specifico ben diverso rispetto a quello delle prime uscite.

In vetta: Dbr Luzzi in casa, la Deliese sul campo della Virtus Rosarno

Vuole riprendere la marcia a pieno ritmo la capolista Dbr Luzzi. Dopo il pareggio a reti bianche di una settimana fa, la formazione guidata da mister Magarò ha tutta l'intenzione di proteggere il primato solitario. Per farlo dovrà superare un ostacolo tutt'altro che agevole: ospite al centro sportivo sarà infatti una Morrone in evidente crescita e pronta a vendere cara la pelle.

Inseguimento serrato anche per la Deliese, principale antagonista della battistrada e attualmente distanziata di tre sole lunghezze. Anch'essa reduce da uno 0-0, la squadra allenata da mister Andrea Parentela si appresta a vivere una trasferta particolarmente ingannevole. Ad attenderla c'è la Virtus Rosarno: una compagine attualmente terzultima a quota sette punti, ma pronta a trasformare la propria rabbia agonistica in un'arma fondamentale davanti al pubblico amico.

Caccia al vertice: Pro Pellaro a Brancaleone, Soriano Fabrizia e Trebisacce in zona playoff

Tra le realtà che si stanno inserendo con forza nella lotta per le posizioni nobili c'è la Pro Pellaro, costruita in estate proprio con questo ambizioso obiettivo. I bianconeri vanno alla ricerca dell'ottavo risultato utile consecutivo, ma per prolungare la striscia positiva dovranno uscire indenni da uno dei campi storicamente più ostici della categoria, quello di un Brancaleone che tra le mura amiche sa sempre esaltarsi.

Zona playoff

Riflettori puntati anche sulla zona playoff, dove si registra l'ottimo momento di Soriano Fabrizia e Trebisacce:

Soriano Fabrizia - Sersale: i rossoblù, rinvigoriti dalla bella affermazione esterna nel turno precedente, tornano a giocare in casa. Troveranno un Sersale in affanno di risultati ma dimostratosi ancora decisamente vivo e affamato di punti salvataggio.

Trebisacce - Paolana: compito ben più complesso per i padroni di casa, attesi dall'incrocio con una Paolana organicamente attrezzata per stazionare nelle zone alte della graduatoria e determinata a risalire la china al più presto.

Attacchi da copertina e sfide salvezza

Tra le formazioni che stanno esprimendo la manovra più fluida e spettacolare spicca senza dubbio la Palmese, forte del titolo di miglior attacco del torneo. La squadra allenata da mister Brasile naviga a ridosso dei playoff e farà visita alla Reggioravagnese. La posizione di fanalino di coda occupata dagli amaranto non rispecchia minimamente il potenziale reale della rosa, rendendo il match un vero e proprio campo minato per la compagine palmese.

A chiudere il quadro del turno:

Gioiosa Ionica - Rossanese: un vero e proprio "match da tripla". In palio c'è soprattutto l'esigenza di riscatto per i bizantini, chiamati a ricucire il prima possibile il ritardo accumulato rispetto alle aspettative di inizio anno.

Isola CR - Sc Soverato: uno scontro diretto cruciale nei quartieri bassi. I giallorossi penultimi cercano disperatamente ossigeno per la classifica, mentre la formazione guidata da Dicuonzo vuole fare punti per allontanarsi dalla soglia calda dei playout.

Le partite

Brancaleone-Pro Pellaro

Dbr Luzzi-Morrone

Gioiosa Ionica-Rossanese

Isola CR-Sc Soverato

Reggioravagnese-Palmese

Soriano Fabrizia-Sersale

Trebisacce-Paolana

Virtus Rosarno-Deliese