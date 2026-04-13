Si ferma (seppur parzialmente) dopo quattro vittorie consecutive la corsa del Sambiase che impatta sul campo dell'Enna per 1-1, in occasione della trentunesima giornata del campionato di Serie D (girone I), e rallenta la sua rincorsa playoff. Una gara complicata e tortuosa e che ha visto la compagine di casa passare in vantaggio a inizio ripresa con Distratto. I giallorossi sbagliano un calcio di rigore ma, nel finale, Palermo trova il gol del pareggio.

Le parole di Lio

Nel post partita, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico Tony Lio: «Un pareggio che, per come è maturato, sa di vittoria. Un bel punto contro una buona squadra, noi però siamo stati anche un po' fortunati perché loro hanno avuto almeno due o tre occasioni che non hanno ben sfruttato e che potevano portare al raddoppio. La squadra però è rimasta sempre in partita, molto concentrata. Dopo aver sbagliato il calcio di rigore chiunque si sarebbe buttato giù, invece i ragazzi hanno continuato a giocare appunto fino al gol del pareggio».

Da segnalare l'esordio in campo del promettente classe 2008 Bruno: «Sono contento per lui - afferma Lio - ma ero sicuro facesse la sua parte, senza accusare l'esordio. Sembrava un veterano ed è andato anche vicino al gol. Sicuramente è un elemento su cui il Sambiase potrà puntare nel prossimo futuro. Ora dobbiamo ottenere il massimo nelle ultime tre partite e sperare di acciuffare un posto nei playoff».