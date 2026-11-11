Tre squadre, due punti. E una vetta che parla in calabrese. Il girone I di Serie D si è trasformato in una sfida tutta regionale, con Reggina, Sambiase e Vibonese a dettare il passo dopo undici giornate. Davanti a tutti ci sono Reggina e Sambiase, appaiate a quota 26 punti. Subito dietro, a soli due punti, ecco la Vibonese, che con 24 punti resta pienamente dentro la corsa per il vertice.

Un terzetto che sta facendo la differenza anche nei numeri: 23 vittorie complessive in 33 partite, con appena tre sconfitte, una per ciascuna delle prime tre della classe. Alle loro spalle, intanto, il distacco comincia a farsi interessante: la quarta posizione è già a cinque punti dalla Vibonese.

Gli amaranto hanno confermato il primato con il successo per 3-0 sul campo dell’Enna. Una vittoria che permette alla squadra di mister Marchionni di restare in vetta e che porta con sé numeri importanti: la Reggina può vantare il miglior attacco e la miglior difesa del girone, con 28 reti realizzate e appena 7 subite. Ma davanti c'è un'altra squadra che non molla un centimetro: il Sambiase. La formazione di Tony Lio ha superato 2-0 il Ragusa, restando agganciato alla Reggina. I giallorossi hanno costruito gran parte della loro forza tra le mura amiche: sei vittorie in sei gare interne. Un rendimento che spiega perché i sambiasini siano ancora lì, in cima alla classifica, pronti a giocarsi tutto nello scontro diretto di domenica.

E poi c'è la Vibonese. Due punti appena la separano dalla coppia di testa e il momento è di quelli da tenere d'occhio. Il successo per 2-1 sul campo della CastrumFavara ha portato i rossoblù alla terza vittoria consecutiva, allungando a otto la striscia di risultati utili. Insomma, nessuna delle tre vuole mollare.

E adesso il calendario mette davanti Reggina e Sambiase. Domenica, al Granillo, sarà sfida al vertice: prima contro prima, due squadre appaiate a 26 punti e con la possibilità di dare una prima spallata alla concorrenza. La Vibonese, invece, resterà alla finestra. Al Razza arriva il Modica e i rossoblù avranno un'occasione ghiotta: vincere e provare a rosicchiare punti alle due corregionali.