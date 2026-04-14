È ufficiale l’ingresso di Claudio Gullo nel team Cinzano per il Campionato del Mondo Endurance Pleasure Navigation di motonautica. Il pilota di Lamezia Terme, tra i più titolati nel panorama motoristico nazionale e internazionale, sarà schierato dal Gruppo Caffo 1915 nella stagione iridata 2026, riportando il marchio torinese fondato nel 1757 nella competizione mondiale.

Gullo, già testimonial del brand Vecchio Amaro del Capo nel motorsport italiano, europeo e mondiale, sarà al timone dello scafo Cinzano Chadron 25 S motorizzato Mercury. Al suo fianco, nel ruolo di throttleman, il campione del mondo endurance Diego Testa, con cui nel 2025 ha conquistato il titolo iridato e stabilito il record del mondo offshore sulla tratta Napoli-Capri a bordo del Pippo Caffo Boat 59.

Il pilota lametino rappresenterà la scuderia vibonese D&D Jet Ski. Il debutto stagionale è in programma questo fine settimana a Sliema, a Malta, dove si disputeranno le prime due prove del Mondiale 2026.

Pluricampione italiano tra speed down, karting e automobilismo, Gullo vanta anche due record mondiali offshore ed è stato insignito della medaglia d’oro al valore atletico del Coni, dopo aver già ricevuto in passato quella di bronzo. Nel 2024 il Consiglio regionale della Calabria gli ha conferito l’onorificenza di “Leggenda dello sport calabrese nel mondo”, primo pilota della regione a conquistare un titolo iridato.

Prosegue così il sodalizio con il Gruppo Caffo 1915, un legame ventennale che ha portato a numerosi successi in diverse discipline motoristiche. Nella stagione in corso, oltre al Mondiale Endurance, Gullo sarà impegnato anche in competizioni su quattro ruote, sempre con il supporto di Cinzano e Vecchio Amaro del Capo.

«Sono molto felice che Cinzano abbia deciso di schierarmi al via del Campionato del Mondo Endurance di motonautica – ha dichiarato Gullo –. Correre in competizioni mondiali ti dà lo status di top driver, ma c’è sempre da imparare. Seguirò i consigli del mio throttleman e navigatore Diego Testa. Ringrazio il Gruppo Caffo 1915, il Circolo Canottieri Napoli e la scuderia D&D Jet Ski per il supporto, così come la FIM Calabria. Con Testa daremo il massimo per distinguerci tra le onde del mare maltese, consapevoli di essere già arrivati a un punto della carriera in cui non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno».