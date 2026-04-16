Miriam Artusa, Domenico Strangis e Riccardo D’Ippolito, sono stati loro gli unici tre protagonisti calabresi del campionato italiano indoor di fondo, disputato a Riccione il 12 e 13 aprile. I tre atleti della Kairos Nuoto Lamezia si sono messi in gioco con grande carattere nella competizione di caratura nazionale, dando il massimo in una disciplina tanto affascinante quanto impegnativa.

Al debutto assoluto in un campionato italiano, Miriam Artusa ha dimostrato grande spirito di sacrificio, affrontando la gara dei tre chilometri con determinazione e maturità. Proprio come lei, era esordiente nella disciplina del fondo anche Domenico Strangis: l’atleta è riuscito a migliorare il proprio tempo nella cinque chilometri, guadagnando ben due posizioni. Un segnale, questo, di grande concentrazione e caparbietà. Benissimo anche Riccardo D’Ippolito, al secondo anno nel fondo indoor: la sua è stata una conferma importante, una prova di maturità, affrontata con esperienza e grinta.

Una trasferta fondamentale, quella appena conclusa, per i tre ragazzi della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, che hanno avuto modo di confrontarsi con tanti altri atleti appartenenti alle società natatorie di tutto lo Stivale, dimostrando di avere stoffa e tutti gli strumenti per poter guardare al futuro con grande fiducia.