Oltre trenta supercar Ferrari provenienti da tutta la Calabria hanno animato ieri, Primo Maggio, il lungomare di Vibo Marina, riportando per un giorno la località ai fasti del “Club Ferrari” al ristorante Lapprodo. Un raduno all’insegna della passione per il Cavallino Rampante che ha richiamato appassionati e curiosi, trasformando l’area in una vetrina di lusso e motori.

Protagonista dell’iniziativa il Scuderia Ferrari Club Catanzaro, che ha organizzato l’evento coinvolgendo i propri tesserati e numerosi amici in una giornata dedicata alla condivisione e allo spirito di squadra. Le vetture, arrivate da diverse province calabresi, hanno sfilato lungo la costa attirando l’attenzione di residenti e turisti. I possessori delle auto hanno poi trascorso la giornata presso il ristorante L’Approdo di Vibo Marina, grazie alla partnership tra il club, rappresentato dal presidente Domenico Tiriolo, e la struttura guidata dal direttore Francesco Iellamo. L’iniziativa ha unito passione automobilistica e valorizzazione del territorio, coniugando momenti di convivialità e promozione della costa vibonese.

“Una giornata all’insegna della passione Ferrari, del buon cibo e della vera amicizia”, è stato il filo conduttore dell’appuntamento, che ha visto i partecipanti vivere momenti di socialità in una location simbolo della zona. L’evento ha confermato la vocazione del ristorante L’Approdo come punto di riferimento per iniziative di richiamo, grazie a una strategia orientata alla valorizzazione turistica e all’accoglienza.