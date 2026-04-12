Un grave episodio di violenza ha segnato la partita di Eccellenza tra PraiaTortora e Paolana, compromettendo il regolare svolgimento dell’incontro. Intorno al 30esimo minuto di gioco, un petardo molto potente lanciato dalla tifoseria locale ha raggiunto il settore occupato dai sostenitori ospiti, provocando momenti di forte tensione. Per fortuna, ha mancato di poco gli spalti e non c'è stato alcun ferito.

L’episodio ha immediatamente scatenato la reazione della tifoseria locale, facendo degenerare la situazione. In pochi istanti, il clima sugli spalti è diventato incandescente e in campo sono stati lanciati fumogeni e altri petardi, creando caos e pericolo sia per i giocatori che per gli spettatori presenti.

Di fronte a una situazione ormai fuori controllo, l’arbitro è stato costretto a sospendere la partita per motivi di sicurezza. Gli scontri e il disordine hanno trasformato un importante appuntamento sportivo in una scena di grande preoccupazione.

La gara riveste particolare importanza per il PraiaTortora, impegnato nella corsa alla promozione in Serie D, ma quanto accaduto rischia ora di avere pesanti conseguenze sia sul piano sportivo che disciplinare.

Il match è ripreso regolarmente dopo quasi dieci minuti di stop e l'intervento delle forze dell'ordine.