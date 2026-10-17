Il Cassano Sybaris è la nuovo capolista del girone A di Promozione, vetta conquistata grazie al ricorso vinto per la gara esterna contro il San Fili, finita 2 a 2 sul campo. Il giudice sportivo di primo grado ha accolto il reclamo della società, che contestava la presenza in campo di un calciatore del San Fili che doveva ancora scontare alcune giornate di squalifica, e ha assegnato la vittoria a tavolino al Cassano. Domenica, a Castrovillari, i sibariti hanno pareggiato 0 a 0 con il Rocca di Neto e con 13 punti hanno superato il Corigliano Marca, sconfitto 2 a 1 a Scalea e ora secondo a quota 12.

Nella sesta giornata la capolista va a Rende, sul campo di una delle tre squadre appaiate al terzo posto con 11 punti. Il City Rende arriva dal 2 a 1 ottenuto a Mesoraca, il Cassano torna a giocare in trasferta.

Proprio il Mesoraca sarà l’avversario del Corigliano Marca, che in casa cerca di riscattare la sconfitta di Scalea. I crotonesi sono dodicesimi con 3 punti. Le altre due squadre a quota 11 giocano davanti al proprio pubblico. Il Rocca di Neto ospita il San Fili, nono con 6 punti dopo il 2 a 1 sul P. Donato Taverna. Il Cotronei, che ha vinto 5 a 2 sul campo dell’Acri a Brillia, riceve il Kratos Bisignano, ottavo a quota 7 dopo il 3 a 0 nel derby con il Bisignano. Il Soccer Montalto è sesto con 10 punti e, dopo l’1 a 1 di Campora, ospita lo Scandale, undicesimo a quota 4 grazie al 2 a 0 sulla Silana. Il Bisignano, battuto nel derby, riceve lo Scalea. I tirrenici hanno ottenuto la prima vittoria stagionale proprio contro il Corigliano Marca ma restano ultimi con un punto, per effetto della penalizzazione di 3 punti decisa dal Tribunale federale territoriale. Il P. Donato Taverna, tredicesimo con 3 punti dopo la sconfitta di San Fili, ospita il Campora, decimo a quota 5. Chiude il turno la sfida tra Silana e Acri. I padroni di casa sono quattordicesimi con 3 punti e arrivano dal ko di Scandale, l’Acri è penultimo con 2 punti dopo la sconfitta interna contro il Cotronei.



Il quadro completo del sesto turno

- Bisignano – Scalea

- City Rende – Cassano Sybaris

- Cotronei – Kratos Bisignano

- P. Donato Taverna – Campora

- Rocca di Neto – San Fili

- Silana – Acri

- Soccer Montalto – Scandale

- Corigliano Marca – Mesoraca