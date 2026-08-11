Il campionato di Promozione Calabrese Girone A si preannuncia come uno dei più livellati degli ultimi anni. O almeno così sembra sinora. Con la maggioranza dei club che ha già avviato la preparazione atletica sul campo per mettere carburante nei muscoli e l'imminente definizione dei triangolari di Coppa Italia (minigironi a 3 con qualificazione riservata soltanto alla prima classificata), la nuova stagione prende forma con gli addetti impegnati a “indovinare” gli equilibri. Intanto le dinamiche estive hanno evidenziato un atteggiamento comune a quasi tutte le dirigenze con un generale senso di oculatezza e sostenibilità nelle spese. A parte le poche realtà "forti a denari", il mercato ha visto la maggior parte dei club muoversi con discrezione, puntando su conferme tattiche, acquisti mirati e valorizzazione delle risorse locali. Dopo la rimodulazione estiva, segnata dalle rinunce e dall'avvicendamento dei titoli sportivi (con il passaggio dell'Altomonte al City Rende FC), ecco il quadro completo delle 16 società al via: Bisignano, Campora, Cassano Sybaris, City Rende FC (ex Altomonte RC), Corigliano Marca, Cotronei, Kratos Bisignano, Mesoraca, Pino Donato Taverna, Rocca Di Neto, San Fili (Neopromossa), Scalea, Scandale (Ammessa), Silana 1947 (Neopromossa), Soccer Montalto (Neopromossa) e Virtus Acri.

Il Corigliano Marca non può nascondersi, con un organico costruito attingendo a piene mani dall’ex Altomonte(10 giocatori) e da categorie superiori , con una struttura societaria solida, si attesta come la principale candidata per la vittoria diretta. C’è poi la voglia del City Rende FC con progetto nato sulle ceneri dell'Altomonte che porta a Rende ambizione, la forza della presidenza Muglia e il peso specifico di un profilo come Roberto Occhiuzzi. Il Rocca di Neto entra di diritto nella griglia delle big di prima fascia. La società si presenta ai nastri di partenza forte di continuità, solidità economica e un organico d'alta quota (mister compreso), pronto a dare battaglia fino alla fine per le posizioni di vertice. Trattamento a parte meritano Cassano Sybaris e Mesoraca che dovrebbero garantire esperienza e continuità al vertice, pronte a sfruttare ogni passo falso della concorrenza. Ma per entrambi c’è il cartello dei “lavori in corso”.

Tra le neopromosse è quella che si sta muovendo con maggiore programmazione e rigore societario, la Soccer Montalto (organizzazione da copiare) potrebbe essere la potenziale mina vagante di lusso del torneo. Spazio al Kratos Bisignano, squadra prima tecnica e poi ostica, organizzata e che vuole migliorare il posizionamento nell’ultimo torneo.

In un torneo che premia spesso chi spende con criterio e lavora sottotraccia, attenzione alle altre piazze. La Silana 1947 potrebbe ergersi al ruolo di potenziale sorpresa. L'entusiasmo del ritorno in categoria, unito a un fattore campo storicamente difficile da espugnare, potrebbe permetterle di disputare un campionato ben al di sopra delle aspettative. Massima attenzione, poi, alla Virtus Acri, l'ambiente è uno dei più caldi e appassionati della categoria e, se la squadra riuscirà a trovare continuità e la giusta amalgama fin dalle prime battute, il "Castrovillari" (stadio locale) potrà trasformarsi in una roccaforte capace di sovvertire qualsiasi pronostico estivo. Ad esse si aggiunge la solidità di piazze di tradizione come lo Scalea, oltre all'entusiasmo di San Fili, Bisignano, Campora, Scandale, Pino Donato Taverna e Cotronei. E allora prediamo appunti per le date chiave della stagione: il 30 agosto battezzeremo l’inizio della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti mentre il 13 settembre parteciperemo allo start del campionato con la Prima giornata.