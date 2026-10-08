Il Catanzaro Club Massimo Palanca di Bologna è pronto a vivere una nuova, importante tappa della propria storia. Sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15.30, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede del Club in Via Ranzani 7/A a Bologna, con un pomeriggio di festa dedicato alla passione per i colori giallorossi, alla storia del Catanzaro e alla comunità che negli anni è cresciuta attorno al Club.

Accolto come sempre dal presidente del Club Beppe Severino, l’ospite d’onore della giornata non potrà essere che lui, Massimo Palanca, Presidente Onorario e simbolo indiscusso della storia giallorossa, che avrà il compito di dare ufficialmente il via alla festa con il taglio del nastro e l’apertura della nuova sede.

Insieme a lui saranno presenti alcuni grandi protagonisti della storia del Catanzaro: Adriano Banelli, Gianni Improta, Antonio Soda e Pedro Mariani, per un appuntamento che vuole riunire generazioni diverse nel segno di una passione che continua a unire Catanzaro e Bologna.

Dopo l’ingresso e la visita degli spazi, la cerimonia entrerà nel vivo con il saluto del Presidente del Club Giuseppe Severino e un momento di confronto con gli ospiti, occasione per ripercorrere ricordi, aneddoti e pagine della storia giallorossa.

Il programma prevede poi alcuni momenti speciali preparati per l’inaugurazione. Nel corso del pomeriggio sarà presentata la nuova t-shirt a edizione limitata dedicata a Massimo Palanca, realizzata da Enrico Focarelli, “Frelly”, artista e illustratore catanzarese. La presentazione sarà accompagnata da un brano dedicato al calcio anni ’80 scritto e interpretato del bolognese Ciski.

Spazio anche alle immagini e ai ricordi, con la proiezione di un video realizzato dal tesserato Piero, seguita da uno speciale messaggio di auguri del presidente dell’U.S. Catanzaro Floriano Noto e della squadra. È inoltre previsto un collegamento in videochiamata con Giacomo Zunico, che porterà il proprio saluto ai tifosi presenti.

La parte ufficiale della giornata si concluderà con il taglio della torta. A seguire, Massimo Palanca e gli altri ospiti resteranno a disposizione dei tesserati e dei tifosi per fotografie, autografi e un momento di incontro e condivisione.

L’inaugurazione rappresenta molto più dell’apertura di una nuova sede: è un ulteriore passo nel percorso intrapreso dal Catanzaro Club Massimo Palanca di Bologna per creare anche nel capoluogo emiliano un punto di riferimento per tutti i tifosi giallorossi, un luogo in cui incontrarsi, custodire la memoria sportiva del Catanzaro e continuare a coltivare un senso di appartenenza capace di superare le distanze.

Catanzaro Club Massimo Palanca Bologna Un pomeriggio di festa, dunque, per celebrare il Catanzaro, la sua storia e una passione che da Sud a Nord continua a parlare la stessa lingua: quella giallorossa.