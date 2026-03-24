Le tensioni registrate nel pre-partita della gara disputata domenica scorsa a Cesena producono effetti immediati anche sui prossimi impegni del Catanzaro.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha infatti disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Catanzaro in occasione della partita contro l’Avellino, in programma l’11 aprile.

Alla base della decisione ci sono gli episodi verificatisi prima del match in Romagna, quando gruppi di tifosi sono entrati in contatto dando luogo a momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure preventive finalizzate a garantire l’ordine pubblico e comporterà, di fatto, l’assenza del tifo organizzato giallorosso nella prossima trasferta in Campania.

Resta ora da capire se nelle prossime ore potranno emergere ulteriori aggiornamenti o nuove disposizioni da parte delle autorità competenti.