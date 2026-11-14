Il calendario a volte sa disegnare incroci degni della miglior sceneggiatura, trasformando due semplici giornate di campionato in un autentico crocevia stagionale. È esattamente quanto attende il Sambiase nei prossimi due turni del campionato di Serie D (girone I): un doppio esame di altissimo livello che permetterà di misurare con precisione il peso specifico e le reali ambizioni della formazione giallorossa.

Sul cammino della squadra guidata da mister Tony Lio ci sono infatti, una dietro l'altra, due corazzate assolute del torneo: prima la Reggina, poi la Vibonese.

Il big match de Granillo

Il primo atto andrà in scena già domenica pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 14:30, nella prestigiosa cornice dello stadio «Oreste Granillo». Di fronte ci saranno le due attuali co-capoliste del girone, entrambe appaiate al comando a quota 26 punti. Sebbene si tratti ancora della dodicesima giornata — e dunque di un crocevia non ancora decisivo per le sorti finali del torneo — la posta in palio resta altissima: chi uscirà vincitore dal confronto conquisterà la vetta solitaria della classifica.

Il Sambiase si presenta all'appuntamento forte della spensieratezza di chi non ha l'obbligo di vincere a tutti i costi. A differenza degli amaranto, chiamati a reggere il peso dei pronostici della vigilia, i giallorossi possono giocarsi le proprie carte con la leggerezza di chi ha già dimostrato sul campo di meritare pienamente l'alta quota, cullando legittimamente il sogno di continuare a stupire.

La sfida con la Vibonese

Il tour de force, tuttavia, non si esaurirà a Reggio Calabria. Nel turno successivo, infatti, il Sambiase sarà atteso da un altro big match dal coefficiente di difficoltà elevatissimo contro la Vibonese, attualmente terza forza del campionato a soli due punti di distanza dal duo di testa. Proprio i rossoblù osserveranno con particolare interesse l'esito dello scontro diretto del Granillo, pronti ad approfittarne per accorciare ulteriormente le distanze o tentare il sorpasso, rendendo ancora più avvincente la fotografia del podio al termine di questo turno.

Per il Sambiase si apre dunque un ciclo tanto affascinante quanto impegnativo: due sfide al vertice da vivere con orgoglio e personalità, conquistate sul campo grazie a un avvio di stagione straordinario.