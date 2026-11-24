Il campionato di Serie D (Girone I) parla fortemente calabrese, con un dominio netto che vede ben quattro squadre della regione occupare le prime cinque posizioni della classifica. Vibonese e Reggina si contendono il primato a suon di risultati, mentre il Sambiase osserva interessato dal terzo gradino del podio e la neopromossa Praiatortora bussa con insistenza alle porte della zona playoff. In questo scenario ricco di soddisfazioni per il calcio regionale, l'unica nota stonata porta purtroppo il nome della Vigor Lamezia, attualmente invischiata nei bassifondi della graduatoria.

La crisi di risultati e la cura Morelli

I numeri fotografano un avvio di stagione decisamente in salita per i biancoverdi: appena dieci punti raccolti in tredici giornate e una piena zona playout da cui uscire al più presto. Il successo manca ormai da cinque turni, ovvero dal convincente 3-0 rifilato al fanalino di coda Enna lo scorso 18 ottobre. Nel tentativo di dare una scossa all'ambiente, la dirigenza ha optato per il cambio in panchina, interrompendo il rapporto con mister Vargas e affidando la guida tecnica a Claudio Morelli. L'impatto del nuovo allenatore, pur mostrando qualche timido segnale di ripresa sul piano del gioco, non ha ancora portato in dote la prima vittoria nelle sue tre uscite ufficiali.

Promesse di mercato e l'imperativo del "D'Ippolito"

Per invertire la rotta servirà anche l'aiuto della società, e in tal senso le parole del presidente Salvatore Rettura lasciano ben sperare: nell'imminente sessione invernale di calciomercato verranno effettuati investimenti mirati per rinforzare l'organico e consegnare a Morelli una rosa più competitiva. Prima di pensare ai nuovi innesti, però, la Vigor Lamezia deve fare i conti con un presente che non ammette ulteriori passi falsi. Domenica, in occasione della quattordicesima giornata, allo stadio "D'Ippolito" arriverà il Modica. Davanti al proprio pubblico, i biancoverdi si giocheranno una fetta importante del loro futuro in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza: conquistare i tre punti è l'unico risultato possibile per inaugurare finalmente la tanto attesa risalita.