Continuano i "botti" di mezza estate in casa Sambiase. Mentre la squadra agli ordini di mister Tony Lio prosegue il lavoro nel ritiro pre-campionato per mettere benzina nelle gambe, con lo sguardo già rivolto al derby di Coppa Italia contro la Vigor Lamezia, la dirigenza continua a muoversi con decisione sul fronte del calciomercato per affrontare al meglio il terzo campionato consecutivo in Serie D (Girone I).

Il club giallorosso ha infatti ufficializzato un doppio innesto di prospettiva: arrivano a rinforzare la rosa Mateo Garcia ed Edoardo Della Salandra.

Doppio colpo

Garcia, terzino argentino classe 2005, è un profilo di grande duttilità capace di agire su entrambe le corsie esterne. Cresciuto nei settori giovanili di Argentinos Juniors e Platense, vanta già esperienza nel massimo campionato dilettantistico italiano avendo indossato le maglie di Locri e Asti.

Della Salandra, anch'esso classe 2005, va ad arricchire il reparto avanzato nel ruolo di prima punta. Formatosi nel settore giovanile della Lazio, il giovane attaccante ha poi proseguito il suo percorso con la Primavera della Ternana (raccogliendo anche diverse convocazioni in prima squadra in Serie B), per poi vestire le maglie di Napoli Primavera, Olbia, Legnago e San Marino.

Contestualmente alle due operazioni in entrata, la società ha reso noto di aver rinunciato al tesseramento del calciatore Antonio Deodati, accogliendo la richiesta della famiglia del ragazzo di far rientro a casa per sopraggiunti problemi familiari.