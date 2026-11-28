Vigilia del quattordicesimo turno del girone I di Serie D e per la Vigor Lamezia è già tempo di un esame ad altissima tensione. La formazione biancoverde arriva all’appuntamento senza vittorie da cinque giornate e invischiata in zona playout a quota 10 punti: contro il Modica va in scena uno scontro diretto per la salvezza in cui non sono ammessi passi falsi.

Nel frattempo la società ha deciso di intervenire subito sul mercato di riparazione per puntellare l’organico a disposizione di mister Claudio Morelli, annunciando i primi tre innesti già pronti a mettersi al lavoro con lo staff tecnico.

Esperienza e dinamismo a centrocampo con Vasilios Vogiatzis

Il primo volto nuovo è Vasilios Vogiatzis, centrocampista greco classe 1996 che ha iniziato questa stagione con il Gela e indosserà la maglia numero 20. Porta in dote un bagaglio maturato tra il calcio greco — con esperienze in Football League e Super League 2 — e quello italiano, dove vanta 29 presenze in Serie C tra Ancona e Giugliano e 13 gettoni in Serie D con l’Angri. Viene descritto come un centrocampista centrale dinamico, utile sia nell’interdizione che nella costruzione del gioco.

Gioventù e gol per l'attacco: ecco Roseti e Franchi

Per il reparto offensivo arrivano due punte con caratteristiche differenti. Christian Roseti, attaccante centrale classe 2006 (maglia numero 11), vanta già un percorso consolidato tra i grandi dopo la trafila nel settore giovanile del Cosenza (Under 17 e Primavera 2): nella stagione 2025/2026 si è messo in evidenza in Serie D con l’ACR Messina, mentre nella prima parte dell’annata 2026/2027 ha giocato ancora in quarta serie con la Nocerina.

Completa il tris Ezequiel Franchi, centravanti argentino classe 2000 (maglia numero 9) prelevato dal PraiaTortora e già a segno tre volte in questo avvio di Serie D. Alle spalle ha un’esperienza costruita anche con Messana e Sancataldese, oltre al titolo di capocannoniere nell’Eccellenza sarda con 19 gol, offrendo fisicità e senso del gol per provare a cambiare passo nella corsa verso la permanenza in categoria.