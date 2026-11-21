C’è ancora più Calabria nel girone I di Serie D. Oltre alle cinque formazioni calabresi ai nastri di partenza del torneo a diciotto squadre, la regione esporta ora un altro protagonista in panchina: Renato Mancini è ufficialmente il nuovo allenatore del Castrum Favara. Originario di Nocera Terinese, il mister diventa così il secondo tecnico calabrese a guidare una compagine siciliana in questa stagione, seguendo le orme di mister Misiti sulla panchina del Trapani.

Una classifica da ribaltare

L'obiettivo affidato a Mancini è chiaro e urgente: invertire la rotta di un Castrum Favara in piena crisi di risultati. I gialloblù occupano attualmente la terz'ultima posizione in classifica con appena otto punti, a sole due lunghezze di distanza dal penultimo posto. La squadra arriva da un periodo nero, segnato da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, una vittoria che manca da oltre un mese e tre ko consecutivi — l'ultimo, particolarmente pesante, maturato nello scontro diretto contro il Ragusa penultimo.

Il caos in panchina prima della svolta

L'arrivo del tecnico calabrese mette fine a giorni decisamente movimentati in casa favarese. Subito dopo la battuta d'arresto in terra ragusana, la situazione societaria si era ulteriormente complicata a causa delle dimissioni volontarie dell'allenatore Antino Iunco. La dirigenza aveva inizialmente individuato il sostituto in Stefano Di Benedetto, il quale però ha fatto dietrofront poco dopo la chiamata, rinunciando all'incarico e costringendo il club a tornare sul mercato.

La garanzia dell'esperienza

Per condurre la nave in porto, il Castrum Favara si affida dunque a un profilo abituato alle sfide complesse. Renato Mancini è reduce dall'esperienza sulla panchina della Vigor Lamezia, club con cui nella passata stagione ha centrato l'obiettivo salvezza da neopromossa. Nel suo curriculum spicca inoltre un'altra impresa di rilievo: lo straordinario secondo posto ottenuto nella stagione 2022/23 — sempre alla guida di una squadra neopromossa — alle spalle soltanto della corazzata Catania. Un biglietto da visita importante per provare a rilanciare immediatamente le ambizioni dei siciliani.