Dalia Cosentino è salita sul podio dei campionati nazionali assoluti. L’esponente della giunta Fiorita: «Vittoria ha un valore non solo sportiva ma anche sociale»

«In una città che lo sport e la sportività ce li ha nel sangue, registriamo con soddisfazione un altro risultato di livello nazionale che, legittimamente, inorgoglisce tutti». Lo scrive in una nota Antonio Battaglia, assessore allo sport del Comune di Catanzaro in riferimento a Dalia Cosentino, giovanissima nuotatrice catanzarese dell’ASD Gruppo Atletico Sportivo.

«Già alla fine del marzo scorso – continua Battaglia – Dalia si era imposta all’attenzione nazionale vincendo due ori e un argento ai Criteria Giovanili di Riccione, la massima competizione italiana in vasca corta dedicata ai migliori giovani talenti. Ma è di queste ore la notizia dello splendido secondo posto ai campionati italiani assoluti, un risultato che è anche record regionale assoluto mai nuotato prima in Calabria e che soprattutto le apre le porte del prossimo prestigioso appuntamento: il Sette Colli di giugno, all’Olimpico del nuoto di Roma.

Un percorso – continua Battaglia – in costante crescita, che proprio per questo merita il massimo apprezzamento da rivolgere a Dalia e alla sua allenatrice, Germana Critelli. Ancora una volta, val la pena sottolineare il valore non solo sportivo ma anche sociale rappresentato dalla capacità dei nostri ragazzi di tenere insieme rigore, disciplina, sacrificio, impegno nel coltivare la propria passione. Ad maiora, dunque – conclude l’assessore – in attesa che Dalia regali a Catanzaro altri e altrettanto prestigiosi successi».