Passione, cuore e innovazione tecnologica. Sono le tre parole chiave con cui il presidente dell’US Catanzaro 1929 Floriano Noto si è rivolto agli studenti dell’Università Magna Graecia, in occasione dell’UMG SPORT DAY, la giornata dedicata allo sport, alla formazione e al benessere.

Insieme al presidente, anche il capitano giallorosso Pietro Iemmello, protagonista di un confronto con gli studenti e i rappresentanti del mondo accademico, sportivo e delle istituzioni.

Noto

Nel suo intervento, il presidente Noto ha richiamato il valore della collaborazione scientifica e operativa avviata da tempo tra l’US Catanzaro e l’UMG, sottolineando quanto la ricerca e l’innovazione tecnologica siano ormai fondamentali nella preparazione degli atleti e nella prevenzione degli infortuni.

Dall’utilizzo dei GPS al monitoraggio dei parametri fisici anche in tempo reale, fino alla personalizzazione dei carichi di lavoro, le nuove tecnologie offrono opportunità sempre più importanti. Ma i dati, ha evidenziato Noto, devono integrarsi con l’esperienza e la sensibilità dei professionisti, chiamati a comprendere e gestire anche la componente psicologica degli atleti, fondamentale nello sport ad alto livello.

Un percorso che apre interessanti prospettive di ricerca e formazione anche per gli studenti dell’Ateneo, attraverso il confronto diretto con l’esperienza sul campo.



Iemmello

A portare la propria testimonianza è stato Pietro Iemmello, che ha raccontato il ruolo delle nuove tecnologie nella quotidianità di un calciatore, ma soprattutto il valore umano dello sport: «Lo sport è aggregazione. Io ho conosciuto i miei migliori amici nello sport. Si creano famiglie, valori importanti». E ai giovani ha ricordato quanto passione e sacrificio siano indispensabili per raggiungere i propri obiettivi.

La partecipazione all’UMG SPORT DAY si inserisce in un rapporto di collaborazione che la società intende continuare a valorizzare, grazie anche al lavoro condiviso tra il rettore Giovanni Cuda, il delegato allo Sport e organizzatore dell’iniziativa Gian Pietro Emerenziani e il direttore generale giallorosso Nicola Bignotti, che ha contribuito all’organizzazione della presenza del Club.