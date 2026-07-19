Accordo siglato in vista del campionato di Serie D. Il club biancoverde punta su un profilo giovane e di talento, con importanti trascorsi tra scouting e Lega Pro

Era nell'aria ormai da settimane, con un accordo verbale già solido e blindato, ma ora c'è anche il timbro dell'ufficialità: Francesco Ramondino è il nuovo direttore sportivo della Vigor Lamezia.

La notizia, che la nostra redazione aveva anticipato ( leggi qui) , segna l'inizio ufficiale di un nuovo corso. C'è totale unione d'intenti tra le parti, pronte a programmare insieme il prossimo, impegnativo campionato di Serie D (Girone I). L'innesto del nuovo DS si inserisce perfettamente nel più ampio processo di ristrutturazione che il club biancoverde sta portando avanti dopo il recente restyling societario.

Un profilo giovane ma con esperienza

Il nuovo DS, 35 anni e originario di Vibo Valentia, vanta già un percorso di assoluto rilievo nel panorama calcistico, muovendosi con successo sia su scala locale che nazionale.

Primi passi mossi proprio nella Vibonese (Lega Pro), dove si è distinto nell'area scouting e nella collaborazione alla gestione sportiva. Poi l'inizio come direttore sportivo in piazze competitive come Soriano, Trebisacce, Acireale e la stessa Vibonese. I ruoli nazionali: Capo Macroarea Sud per la Triestina e componente dell'area scouting della Salernitana.

Idee chiare per il futuro biancoverde

La scelta della Vigor Lamezia non è affatto casuale. Affidando l'area tecnica a Ramondino, la società ha voluto puntare con decisione su un profilo giovane, ambizioso e fortemente stimato dagli addetti ai lavori.

Tra le sue doti principali, una spiccata abilità nella valorizzazione dei giovani talenti e una consolidata competenza nel costruire organici competitivi e funzionali, bilanciando sostenibilità e ambizione sul campo. Con questo tassello al suo posto, la Vigor Lamezia è pronta a tuffarsi sul mercato per plasmare la rosa che dovrà affrontare il prossimo girone I.