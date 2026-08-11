La Vigor Lamezia continua a costruire la squadra in vista del prossimo campionato di Serie D e arricchisce il parco under a disposizione dell'allenatore Vargas. La società biancoverde ha ufficializzato gli ingaggi di Giuseppe Federico, centrocampista classe 2007, e Cristian Proietti, difensore classe 2008.

Federico, lametino doc, è una mezzala dinamica e moderna, dotata di buona visione di gioco e capacità di inserimento. Il giovane centrocampista è cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, arrivando fino alla Primavera, dove ha maturato esperienza in un contesto professionistico. Ora per lui arriva l'opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi e di provare a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra della sua città.

Per la linea difensiva, invece, la Vigor Lamezia punta su Proietti, terzino destro classe 2008 proveniente dalla capitale. Il giovane calciatore si è messo in evidenza nel settore giovanile del Trastevere, una delle realtà più interessanti del panorama laziale, e ha maturato un'esperienza anche nelle giovanili dell'Aquila. Struttura fisica, personalità e atletismo sono le caratteristiche che hanno convinto la società lametina a puntare su di lui. Con i due nuovi innesti, la Vigor Lamezia amplia dunque le proprie soluzioni tra centrocampo e difesa, proseguendo il lavoro di costruzione dell'organico in vista della nuova stagione di Serie D. Federico e Proietti rappresentano due investimenti in prospettiva, con l'obiettivo di garantire a mister Vargas freschezza e qualità nel corso del campionato.