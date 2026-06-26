Domani, sabato 27 giugno, la cornice storica di palazzo Mirabelli a Gimigliano si trasformerà in un laboratorio di democrazia partecipativa ed espressione del territorio con l'evento "Bilancio Partecipativo: Decidere insieme come investire nelle priorità della comunità", nuova tappa del progetto Sottosopra NEXT per il Regolamento degli istituti di partecipazione.

L'obiettivo è offrire uno spazio di incontro, ricerca e confronto per comprendere come cittadini, associazioni e istituzioni locali possano collaborare attivamente alla definizione delle priorità comunitarie e alla gestione strategica delle risorse pubbliche, intese come fondamentale strumento di democrazia locale.

La giornata sarà divisa in due macro-momenti: una mattinata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze locali e un pomeriggio di approfondimento tecnico e dibattito politico-sociale. L'apertura è affidata alle tradizioni e alle produzioni locali. Un momento di incontro con gli artigiani del territorio per riscoprire l'identità e il saper fare della comunità con una mostra-mercato dell’Artigianato Gimiglianese a partire dalle ore 10:30.

Alle ore 16:30 si apriranno i lavori con il focus su “ Bilancio Partecipativo: esperienze, modelli e prospettive per Gimigliano”, a cura di Massimo Fotino, Project Manager di Sottosopra NEXT e docente presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. Alle ore 17:00 si svolgerà un tavolo di discussione che mette diverse esperienze a confronto sul tema, con la partecipazione di Anna D’Ascenzio, professoressa associata di Sociologia presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Donato Di Memmo, Direttore del Settore Quartieri, Amministrazione condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione del Comune di Bologna, tra i principali esperti italiani di amministrazione condivisa, e la voce dei cittadini di Gimigliano.

L'incontro sarà moderato da Emilio Gardini, docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. A seguire si svolgerà un dibattito pubblico, con la raccolta di proposte concrete da parte della cittadinanza per ambiti chiave come spazi pubblici, cultura, giovani e sport, ambiente e infrastrutture. In conclusione della giornata si svolgerà la presentazione ufficiale delle prossime tappe del percorso partecipativo.

L’evento è promosso da Sottosopra NEXT - Cantiere civico della partecipazione e del futuro, progetto finanziato dalla Regione Calabria e promosso da Diagonal APS, in collaborazione con Università Magna Graecia di Catanzaro, Axonforce Srl e Comitato Civico Gimigliano SottoSopra.